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Protesta

Ericsson, mercoledì sciopero e presidio in prefettura: “Dall’azienda comportamento inaccettabile”

Continua la mobilitazione del personale contro i 131 licenziamenti nella sede di Erzelli

Ericsson, lavoratori in corteo contro i licenziamenti

Genova. Continua la mobilitazione del personale genovese di Ericsson contro la decisione della multinazionale svedese di licenziare 131 dipendenti in forza presso la sede di Erzelli.

Per mercoledì 23 settembre sono state proclamate quattro ore di sciopero durante il quale sarà effettuato un presidio sotto la Prefettura di Genova a partire dalle ore 9. Escluso dall’iniziativa il personale vincolato alla legge sulla tutela dei servizi pubblici essenziali in cui rientra il settore delle telecomunicazioni.

“L’incontro si colloca all’interno della procedura messa in campo da Slc Cgil per dare visibilità alla vertenza – commenta Sonia Montaldo segretaria generale del sindacato a Genova –. Nonostante la solidarietà bipartisan l’azienda non ha dato alcun cenno di voler ritirare la procedura e questo per noi è inaccettabile”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre in largo Lanfranco dove, a partire dalle ore 9,30, è previsto un tavolo in Prefettura

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