Ericsson, Orlando (Pd): “Contrastare le dimissioni del ramo d’azienda, si riconsiderino i licenziamenti”

Liguria. “131 persone rischiano il posto di lavoro per i licenziamenti decisi da Ericsson a Genova, nel presidio degli Erzelli. Parliamo di una realtà industriale importante, non soltanto per il numero e la qualità dei posti di lavoro, ma anche per il settore in cui opera: quello del digitale e delle comunicazioni, sul quale Genova ha scelto di qualificarsi. Questa scelta va assolutamente contrastata”.

Lo dice in un video pubblicato sui social l’ex ministro del Lavoro e consigliere regionale Pd, Andrea Orlando.

“Va contrastato anche l’atteggiamento tenuto da Ericsson nei confronti delle istituzioni – osserva Orlando – arrivando a chiedere l’allontanamento degli assessori comunali e regionali dal tavolo nel quale si discuteva della vertenza. Non so quale sia stata la valutazione che ha portato ad accogliere questa richiesta. Adesso il prossimo passaggio importante sarà quello del 5 ottobre al Ministero del Made in Italy”.

“Ci auguriamo che da qui ad allora possa esserci una riconsiderazione della decisione presa da Ericsson. Perché quella che abbiamo davanti si configura come una vera e propria dismissione di un ramo d’azienda e, come tale, credo debba essere trattata e contrastata. Per difendere 131 posti di lavoro – conclude l’ex ministro dem – ma anche un presidio industriale e tecnologico importante per il futuro di Genova”.