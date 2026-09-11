Erzelli, licenziamento collettivo per 131 dipendenti Ericsson. Sindacati in trincea: “Dramma sociale”

Genova. È arrivata questa mattina la lettera contenente la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti del sito genovese di Ericsson. A darne notizia la Slc Cgil Genova che oltre a chiedere un intervento delle istituzioni cittadine e regionali, ha lanciato una assemblea di tutto il personale per il prossimo lunedì, finalizzata a fare il punto della situazione e lanciare la mobilitazione dei lavoratori.

“Siamo davanti all’ennesima procedura di licenziamento che coinvolge 131 dipendenti e le loro famiglie – commenta Sonia Montaldo Segretaria generale Slc Cgil Genova – un colpo durissimo per i dipendenti visto che la proprietà chiude l’intero reparto R&D Ottica e parte di un altro reparto sempre R&D, sezioni che si occupano principalmente di tecnologie di rete avanzate e infrastrutture”.

Come riportato nella procedura una delle cause è da ricercarsi nella costante e progressiva involuzione del mercato italiano delle telecomunicazioni che continua a presentare dinamiche particolarmente impegnative e in sofferenza “Siamo davanti ad un vero e proprio dramma sociale per Genova e per il progetto del polo tecnologico degli Erzelli che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della ricerca e innovazione tecnologica della città” continua Montaldo che sottolinea come Ericsson, multinazionale svedese attiva nel campo dell’informatica, delle nuove tecnologie legate agli apparati nell’ambito della comunicazione, abbia deciso di chiudere proprio il reparto ricerca e sviluppo “La procedura rappresenta una sciagura per l’Azienda che perde il cuore del suo processo produttivo e una sconfitta per lo sviluppo della cittadella tecnologica. Chiediamo a politica e istituzioni di affrontare la vertenza in modo compatto e coeso perché Genova non può permettersi uno scempio del genere né per i lavoratori né per lo sviluppo della città” conclude Montaldo.

Lunedì 14 settembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30, si terrà una assemblea di tutto il personale. La procedura coinvolge 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti.

Salis: “Incontro urgente con i vertici dell’azienda”

“Esprimo la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale ai lavoratori di Ericsson e alle loro famiglie. L’annuncio di 131 esuberi mette in discussione la sicurezza economica e i progetti di vita di tante persone e rischia di impoverire un patrimonio di professionalità e competenze che appartiene alla storia industriale e tecnologica di Genova”.

Lo dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis, a seguito dell’annuncio della procedura di licenziamento collettivo che interessa il sito Ericsson degli Erzelli. “Incontreremo al più presto le organizzazioni sindacali per ascoltare le richieste dei lavoratori e condividere le iniziative da intraprendere a tutela dell’occupazione – prosegue la sindaca – chiederemo inoltre un incontro urgente con i vertici dell’azienda per conoscere nel dettaglio le ragioni di questa decisione, le prospettive del sito genovese e le possibili alternative ai tagli annunciati. Ericsson è una multinazionale privata, ma le conseguenze delle sue scelte riguardano tutta la città – conclude Salis – l’amministrazione comunale farà tutto il possibile, utilizzando ogni strumento a propria disposizione, per stare al fianco dei lavoratori e sostenere soluzioni che salvaguardino i posti di lavoro e le attività di ricerca e sviluppo. Genova ha bisogno di queste competenze per costruire il proprio futuro: difenderle significa anche tutelare le opportunità di chi si forma qui e vuole continuare a vivere e lavorare nella nostra città”.

Orlando e Pastorino: “Istituzione devono reagire”

“La procedura di licenziamento collettivo avviata da Ericsson per 131 dipendenti della sola sede genovese rappresenta l’ennesima, durissima mazzata per l’occupazione a Genova e in Liguria. Ma questa volta c’è un elemento che rende la decisione ancora più grave: viene chiuso l’intero reparto R&D Ottica e viene colpita anche un’altra parte della Ricerca e Sviluppo, settori che si occupano di tecnologie di rete avanzate e infrastrutture. Parliamo di uno dei motori dell’azienda, di competenze e professionalità altamente qualificate e proprio di quelle attività che dovrebbero rappresentare il cuore di un polo che si definisce tecnologico”.

Lo dichiarano Andrea Orlando, consigliere regionale del Partito Democratico e Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, intervenendo sulla nuova procedura annunciata da Ericsson, che coinvolge 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. “Colpendo in questo modo la Ricerca e Sviluppo cambia la natura stessa della presenza di Ericsson nella nostra città. È un ulteriore e pesantissimo passo nel progressivo disimpegno dell’azienda da Genova, iniziato ormai molti anni fa e proseguito attraverso una lunga serie di ristrutturazioni, esuberi e uscite. Per anni Marco Bucci si è riempito la bocca parlando del polo tecnologico degli Erzelli come di un progetto strategico per Genova, luogo dell’innovazione, della ricerca e delle imprese ad alta tecnologia. Ecco i risultati: il polo tecnologico non è mai realmente decollato secondo le aspettative, le aziende private hanno continuato a ridurre personale e alcune presenze sono diventate progressivamente marginali. Ora una delle principali realtà insediate agli Erzelli arriva a colpire proprio la Ricerca e Sviluppo. È esattamente il contrario di ciò che quel progetto avrebbe dovuto rappresentare. Ogni posto di lavoro perso è grave, ma i numeri contano: 131 licenziamenti concentrati su Genova sono una vera e propria mazzata. Lo sono innanzitutto per 131 lavoratrici e lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il tessuto economico e produttivo della città e della Liguria. Perdere professionalità nella ricerca significa perdere competenze difficili da ricostruire e impoverire ulteriormente la capacità del nostro territorio di produrre innovazione. Di fronte a una decisione di queste dimensioni la politica e le istituzioni devono dare una prova di reazione. Genova non può assistere in silenzio allo smantellamento di un altro pezzo della propria occupazione qualificata, della propria ricerca e della propria capacità industriale”.

Ripamonti (Regione Liguria): “Totale disponibilità per incontri”

“Regione garantirà il proprio impegno per la massima tutela possibile dei lavoratori. In questo senso, ho già manifestato ai rappresentanti sindacali la mia assoluta disponibilità ad incontrarli il prima possibile”. Così l’assessore regionale ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti, appresa la notizia della decisione degli esuberi assunta dalla multinazionale.

“Certamente ci preoccupa la volontà manifestata della multinazionale Ericsson di una sostanziale dismissione entro fine anno di alcuni settori a Genova – prosegue Ripamonti -. Sono già in contatto con i rappresentanti sindacali ai quali ho manifestato la mia piena e totale disponibilità per un incontro già lunedì o comunque all’inizio della prossima settimana”.

Avs: “Regione faccia valere il potere contrattuale”

“I 131 licenziamenti decisi dalla multinazionale Ericsson sono uno schiaffo ai lavoratori e alla città di Genova. Dopo gli ingenti finanziamenti pubblici ricevuti per insediarsi nel polo tecnologico degli Erzelli, la multinazionale ha ridotto il personale da 900 a 373 dipendenti, che adesso scenderanno a meno di 250 con l’ultima ondata di esuberi. Chiediamo al presidente Bucci e alla sua giunta di difendere il lavoro ed evitare un dramma sociale per Genova, anche in nome dei fondi regionali spesi per sostenere il trasferimento di Ericsson agli Erzelli”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sollecitano l’intervento della giunta Bucci per bloccare l’ulteriore riduzione di organico avviata da Ericsson. “Ericsson è un’azienda sana, che opera in un settore in crescita e con forti utili, quindi questi licenziamenti sono insensati. Nel mercato ligure del lavoro, che riserva scarse opportunità nei settori ad alto contenuto tecnologico, questo taglio del personale rischia di avere effetti devastanti sulle persone colpite e sulle loro famiglie. La chiusura di un intero reparto di ricerca e sviluppo e il depotenziamento di un’altra struttura simile sembrano il preludio allo smantellamento dell’attività su Genova. È necessario che la Regione faccia valere il potere contrattuale acquisito con l’erogazione dei finanziamenti pubblici, per mantenere sul nostro territorio l’azienda e gli attuali lavoratori”, è l’appello di Candia e Casella.

Pd: “Inaccettabile, serve intervento del governo”

“Centotrentuno licenziamenti a Genova sono inaccettabili. Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Ericsson e chiediamo al Governo di intervenire immediatamente per fermare una decisione che rischia di colpire non soltanto l’occupazione, ma uno dei presìdi tecnologici più importanti della nostra città”. Lo dichiarano il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso, vicepresidente della Commissione Ambiente, Trasporti e Innovazione tecnologica del Senato, il deputato Alberto Pandolfo, capogruppo PD nella Commissione Attività produttive della Camera, Valentina Ghio vicepresidente Gruppo PD alla Camera, annunciando la presentazione di due interrogazioni parlamentari al Senato e alla Camera dopo l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese di Ericsson.

“La decisione di dismettere completamente l’unità Ottica entro la fine dell’anno rende questa vertenza ancora più grave. Parliamo di ricerca e sviluppo, reti ottiche, telecomunicazioni e competenze altamente specializzate. Un patrimonio costruito a Genova in decenni di lavoro e ricerca che non possiamo accettare venga semplicemente cancellato o trasferito altrove. Ericsson ha una lunga storia industriale nella nostra città e il polo degli Erzelli è stato sostenuto anche attraverso importanti investimenti pubblici proprio con l’obiettivo di consolidare a Genova attività di ricerca e sviluppo. Da anni, invece, assistiamo a un progressivo ridimensionamento dell’occupazione e delle attività. Ora siamo di fronte a un passaggio che rischia di compromettere definitivamente competenze tecnologiche strategiche”, aggiungono.

“Chiediamo una convocazione urgente di Ericsson al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme alle organizzazioni sindacali, alla Regione Liguria e al Comune di Genova, e la sospensione della procedura mentre si apre il confronto. Il Governo deve chiedere all’azienda un piano industriale chiaro per Genova e per l’Italia e deve sapere dove Ericsson intenda portare le attività oggi svolte dall’unità Ottica genovese. Difendere questi 131 posti di lavoro significa anche difendere il futuro industriale di Genova. Non possiamo parlare ogni giorno di sovranità tecnologica e poi assistere senza reagire alla perdita di ricerca, competenze e tecnologie strategiche dal nostro Paese”, concludono.

PCI: “Lavoro tenuto in scacco dalle logiche del profitto”

“Il Partito Comunista Italiano esprime la propria totale, incondizionata e militante solidarietà ai 131 lavoratori della sede Ericsson di Genova, colpiti dall’avvio della procedura di licenziamento collettivo e dalla decisione dell’azienda di dismettere integralmente il settore dell’Ottica entro la fine dell’anno. Ci troviamo di fronte all’ennesima riprova di una deriva strutturale che consuma da tempo il nostro sistema economico: la subordinazione dell’intelligenza del lavoro, della ricerca e della produzione alle logiche esclusive del profitto finanziario di breve termine. Una multinazionale della tecnologia sceglie di scaricare sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie il costo dei propri riassetti industriali, amputando da Genova un presidio storico di competenze ad altissima qualificazione e privando il Paese di un patrimonio strategico nell’ambito delle telecomunicazioni e dell’innovazione“.

“La vicenda Ericsson non è un fatto isolato, né il mero frutto di una congiuntura sfavorevole. È il risultato logico e drammatico di un modello di sviluppo che ha rinunciato a qualsiasi forma di programmazione pubblica dell’economia, affidando alle sole leggi del mercato la sorte dei settori produttivi chiave. Quando lo Stato e le istituzioni pubbliche abdicano al proprio ruolo di indirizzo industriale, il capitale privato rimane libero di monetizzare le risorse locali, beneficiare dell’eccellenza della forza lavoro e delle infrastrutture pubbliche, per poi ritirarsi una volta esaurite le logiche di profitto immediato. Genova, città di tradizioni operaie e scientifiche di prim’ordine, non può accettare la costante trasformazione del proprio tessuto produttivo in un deserto di precarietà o di progressiva deindustrializzazione. Non si tratta solo di difendere 131 posti di lavoro, difesa che condurremo con il massimo impegno al fianco dei sindacati e delle rappresentanze dei lavoratori, ma di affermare con chiarezza un principio fondamentale: il lavoro non è una merce residuale nei bilanci contabili, ma l’asse portante della sovranità tecnologica e della dignità democratica della nostra Repubblica“