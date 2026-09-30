Ericsson conferma i licenziamenti anche alla Camera, giovedì la protesta davanti al Salone Nautico

Genova. Ericsson conferma la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede di Erzelli anche davanti alla commissione Attività produttive della Camera.

“Nessuna apertura – riferisce Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil Genova -. L’azienda non ha risposto nemmeno alle domande dei parlamentari e quindi la mobilitazione per evitare che 131 famiglie restino senza reddito va avanti”

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 1 ottobre alle ore 9.30 in piazzale Kennedy davanti al Salone Nautico di Genova prima dell’inaugurazione alla quale, secondo le notizie confermate in serata, parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

“Ericsson non ha accolto la nostra richiesta di ritiro della procedura di licenziamento e non ha detto nulla sull’apertura di un confronto vero con le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e il Governo – commentano i deputati liguri del Pd Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino -. Di fronte a 131 licenziamenti e alla chiusura dell’intera unità Ottica del sito genovese, non è accettabile che il licenziamento venga presentato come il primo e inevitabile strumento da mettere in campo. Ericsson è una grande multinazionale, con la solidità e le competenze necessarie per individuare altre soluzioni: dalla riconversione delle competenze alle ricollocazioni interne, dall’apertura di nuove linee di attività fino all’utilizzo di ammortizzatori sociali finalizzati alla riqualificazione. I licenziamenti devono essere l’ultima scelta, non il punto di partenza”.

“È necessario un confronto con il Governo considerato anche il sostegno pubblico che negli anni ha accompagnato gli investimenti e l’innovazione dell’azienda. Dal ministero sono state concesse all’azienda agevolazioni per circa 8 milioni di euro, con ulteriori risorse per circa 2,5 milioni ancora in fase istruttoria. Il sostegno pubblico all’innovazione non può essere disgiunto dalla responsabilità delle imprese verso i territori nei quali operano, investono e costruiscono competenze – proseguono i dem -. L’azienda deve rispettare la normativa contro le delocalizzazioni introdotta dalla legge di bilancio 2022. La disciplina prevede specifici obblighi di comunicazione per le imprese che, superati determinati requisiti dimensionali, intendano chiudere una sede, uno stabilimento o un reparto autonomo con cessazione dell’attività e almeno 50 licenziamenti. Davanti a una riduzione di queste dimensioni e alla chiusura di un’intera unità, Ericsson deve ritirare la procedura e sedersi al tavolo per costruire un’alternativa“.

“Oggi Ericsson si è presentata in Commissione senza il suo amministratore delegato: chi ha deciso di chiudere l’intera unità di ricerca a Genova disfacendosi di 131 ingegneri e ricercatori, non ha avuto il coraggio di presentarsi davanti al Parlamento – commentano la deputata M5s Chiara Appendino e il capogruppo al Senato Luca Pirondini -. È già tutto qui il rispetto che questa azienda ha per i suoi lavoratori e per le istituzioni. Ericsson ha giustificato i licenziamenti con la crisi del mercato italiano delle telecomunicazioni, peccato che a Genova si faccia ricerca per prodotti venduti in tutto il mondo, quindi c’entra ben poco che il mercato italiano sia diventato meno attrattivo. E l’Italia era invece attrattiva quando il Mimit ha sostenuto progetti di ricerca Ericsson a Genova con oltre 18 milioni di euro di investimenti e circa 7,8 milioni di agevolazioni? Era attrattiva quando l’azienda ha chiesto allo Stato altri 2,4 milioni di incentivi per un progetto sul 6G? Prendono i soldi ieri, ne chiedono altri per domani, e scrivono le lettere di licenziamento oggi. Chiediamo immediatamente l’audizione delle parti sindacali in Parlamento e un tavolo al Mimit che includa Regione e Comune. Perché quando una multinazionale smantella un polo tecnologico su cui la comunità intera ha investito per quindici anni, non si può restare in silenzio”.