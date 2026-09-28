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Braccia incrociate

Ericsson, Fistel Cisl Liguria proclama lo sciopero a Genova per mercoledì 7 ottobre

Il 5 ottobre al Mimit, il tavolo di confronto tra azienda, istituzioni locali e sindacati sulle prospettive industriali e occupazionali del sito genovese

Ericsson, lavoratori in corteo contro i licenziamenti

Genova. Il sindacato Fistel Cisl Liguria ha proclamato per il giorno mercoledì 7 ottobre uno sciopero per l’intero turno di lavoro per tutti i dipendenti di Ericsson Genova, a sostegno della vertenza che coinvolge lo stabilimento ligure.

Il 5 ottobre alle 16.30, al Mimit, è previsto un tavolo di confronto tra l’azienda, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali sulle prospettive industriali e occupazionali del sito genovese.

Al centro della vertenza c’è la procedura di licenziamento collettivo avviata da Ericsson, che coinvolge oltre 131 lavoratori.

“Chiediamo al Governo di pretendere dall’azienda chiarezza sulle prospettive occupazionali e industriali del sito di Genova”, spiega Fistel Cisl Liguria.

“L’innovazione tecnologica e lo sviluppo del Paese, anche attraverso il sostegno pubblico all’innovazione, devono dare un forte sostegno all’occupazione e non solo ai bilanci delle aziende”, sottolinea il sindacato.

“L’obiettivo è evitare i licenziamenti e creare le condizioni perché continuino la ricerca e lo sviluppo tecnologico di Ericsson nel nostro Paese”, conclude Fistel Cisl Liguria.

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