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Ericsson, Cavo (Noi Moderati): “Mercoledì 30 settembre l’azienda in commissione alla Camera”

La deputata: "Avremo l'occasione di chiedere risposte precise sulle ragioni della decisione, sulle prospettive industriali e sulle possibilità concrete di scongiurare i licenziamenti"

ericsson regione

Genova. “Mercoledì prossimo, alle 14.30, i rappresentanti di Ericsson Italia saranno auditi dalla Commissione Attività produttive della Camera sulla procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 lavoratori della sede di Genova. L’audizione, che avevo chiesto dopo l’annuncio dei licenziamenti, è stata calendarizzata e rappresenta uno dei passaggi istituzionali doverosi per fare chiarezza sulle intenzioni dell’azienda e sul futuro del sito genovese e non solo. Avremo l’occasione di chiedere risposte precise sulle ragioni della decisione, sulle prospettive industriali e sulle possibilità concrete di scongiurare i licenziamenti svolgendo il nostro ruolo parlamentare parallelamente e preventivamente rispetto all’importante convocazione del Mimit del 5 ottobre. Questa vicenda ha rilievo nazionale, il Parlamento sta facendo la sua parte e noi continueremo a monitorare l’evolvere della situazione con l’obiettivo prioritario di tutelare i lavoratori”. Lo dichiara Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

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