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Il commento

Ericsson, Cavo (Nm): “Caso nazionale, interrogazione al Mimit per salvaguardia produzione e livelli occupazionali”

"La politica e le istituzioni locali, genovesi e liguri, si sono prontamente attivate, ma c'è bisogno allo stesso tempo del coinvolgimento e dell'interessamento da parte del governo nazionale, per individuare ogni misura possibile in grado di scongiurare lo scenario drammatico che si prospetta"

ilaria cavo

Genova. “Di fronte alla comunicazione dei 131 licenziamenti collettivi avviati da Ericsson alla sede di Genova, la politica, a tutti i livelli, ha il dovere di intervenire, di dare risposte, di trovare soluzioni. Preoccupa la procedura di licenziamento, per il numero dei dipendenti coinvolti, per la realtà industriale interessata e i settori colpiti, nonché per la riorganizzazione invocata”.

Così Ilaria Cavo, deputata ligure e vicepresidente della commissione attività produttive della Camera torna sul dossier Ericsson, dopo la mobilitazione dei lavoratori scattata a seguito della scelta dell’azienda di procedere con il licenziamento collettivo di 131 lavoratori.

“La politica e le istituzioni locali, genovesi e liguri, si sono prontamente attivate, ma c’è bisogno allo stesso tempo del coinvolgimento e dell’interessamento da parte del governo nazionale, per individuare ogni misura possibile in grado di scongiurare lo scenario drammatico che si prospetta. In questi termini e con questa impostazione ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per sapere quali iniziative intenda assumere affinché siano sospesi i licenziamenti comunicati per la sede genovese, inquadrando il tema in uno scenario nazionale e di settore più ampio. Non possiamo rischiare posti di lavoro e neppure di far perdere strategicità a un simbolo dell’innovazione tecnologica della città”.

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