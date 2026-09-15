Ericsson, Cavo (Nm): “Caso nazionale, interrogazione al Mimit per salvaguardia produzione e livelli occupazionali”

Genova. “Di fronte alla comunicazione dei 131 licenziamenti collettivi avviati da Ericsson alla sede di Genova, la politica, a tutti i livelli, ha il dovere di intervenire, di dare risposte, di trovare soluzioni. Preoccupa la procedura di licenziamento, per il numero dei dipendenti coinvolti, per la realtà industriale interessata e i settori colpiti, nonché per la riorganizzazione invocata”.

Così Ilaria Cavo, deputata ligure e vicepresidente della commissione attività produttive della Camera torna sul dossier Ericsson, dopo la mobilitazione dei lavoratori scattata a seguito della scelta dell’azienda di procedere con il licenziamento collettivo di 131 lavoratori.

“La politica e le istituzioni locali, genovesi e liguri, si sono prontamente attivate, ma c’è bisogno allo stesso tempo del coinvolgimento e dell’interessamento da parte del governo nazionale, per individuare ogni misura possibile in grado di scongiurare lo scenario drammatico che si prospetta. In questi termini e con questa impostazione ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per sapere quali iniziative intenda assumere affinché siano sospesi i licenziamenti comunicati per la sede genovese, inquadrando il tema in uno scenario nazionale e di settore più ampio. Non possiamo rischiare posti di lavoro e neppure di far perdere strategicità a un simbolo dell’innovazione tecnologica della città”.