È morta Emma Bonino, la “non violenta e non pacifista” storica leader dei radicali e fondatrice di +Europa

Roma. Si è spenta all’età di 78 anni Emma Bonino, fondatrice di +Europa e storica figura del Partito Radicale. La notizia del decesso è stata comunicata dai Radicali. Nata a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948, Bonino era stata ricoverata lo scorso 7 settembre all’ospedale Santo Spirito di Roma a causa di un’insufficienza respiratoria, per poi essere trasferita in una struttura privata. Tra il 2015 e il 2023 aveva affrontato un microcitoma polmonare, patologia da cui aveva annunciato la guarigione, registrando poi ulteriori ricoveri per problemi respiratori nell’ottobre 2024 e nel novembre 2025.

Nel corso di cinquant’anni di attività politica ha ricoperto diversi incarichi istituzionali sia a livello nazionale che internazionale. È stata commissria europea per la tutela dei consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari, Ministra del Commercio internazionale e delle Politiche europee nel secondo governo Prodi (2006) e Ministra degli Affari esteri nel governo Letta (2013). Più volte parlamentare e candidata al Quirinale in tre occasioni, ha promosso campagne per i diritti civili e per l’istituzione della Corte penale internazionale, fino alla fondazione del movimento +Europa nel 2017.

Nel corso della sua carriera, Bonino ha partecipato a diverse edizioni delle conferenze del Gruppo Bilderberg, incontro annuale su invito di personalità del mondo politico, finanziario e mediatico. La sua presenza all’interno di tali vertici riservati ha suscitato critiche da parte di esponenti politici ed esponenti dell’opinione pubblica, che contestavano la scarsa trasparenza e l’orientamento elitario dell’organizzazione. Da parte sua, Bonino ha sempre difeso la partecipazione a queste e ad altre assise internazionali, rivendicando l’importanza del confronto diplomatico anche al di fuori delle sedi istituzionali tradizionali.

Negli ultimi anni della sua attività, Bonino si è espressa fermamente a sostegno dell’Ucraina a seguito dell’invasione russa del 2022. Definendosi “non violenta e non pacifista”, ha sostenuto l’invio di armi a Kiev, il regime sanzionatorio contro Mosca e il rigetto di posizioni di neutralità o di giustificazione verso il Cremlino, ritenendo doveroso il supporto militare per la difesa del Paese. Tale linea politica ha suscitato critiche da parte dei movimenti pacifisti e di diversi esponenti politici contrari all’invio di forniture militari nel conflitto.

Il cordoglio in Consiglio comunale

Questa mattina, durante la riunione congiunta delle commissioni consiliare in Sala Rossa, è stato osservato un minuto di silenzio alla notizia della scomparsa di Emma Bonino, storica leader radicale. La presidente Donatella Alfonso ha espresso il cordoglio a nome dell’Aula, ricordando l’impegno di Bonino nelle istituzioni e nelle battaglie per i diritti civili.

“La scomparsa di Emma Bonino mi addolora profondamente – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – la sua tenacia ha contribuito a cambiare la vita di tante donne, aprendo possibilità di scelta e di libertà che oggi abbiamo la responsabilità di difendere. Ha sostenuto battaglie complesse, spesso impopolari, senza aspettare che i tempi fossero maturi o che il consenso fosse dalla sua parte: le sono grata per aver affermato il diritto delle donne a decidere della loro vita e del loro futuro. Il suo impegno ci ricorda quanto possa fare una persona che sceglie di esporsi, anche quando sarebbe più facile tacere. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo vicinanza alla sua famiglia, alle persone che le hanno voluto bene e alla comunità di +Europa. A Emma Bonino va la nostra gratitudine, per le libertà conquistate e per il coraggio che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni”.

“Ha lavorato fino all’ultimo – ha detto in Sala Rossa Donatella Alfonso – portando avanti le sue battaglie sui diritti civili. È stata un personaggio scomodo, ministro, europarlamentare che ha incarnato la forza del partito radicale e delle sue battaglie. Capace di suscitare entusiasmo e anche forti irritazioni, capace di vivere la politica fino in fondo sempre avendo presente il rispetto degli altri. Significativo – ha aggiunto Alfonso – è stato l’ultimo suo incontro con Papa Francesco, lei così laica, pronta a parlare della sua malattia, della sua vita e del mondo. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze di tutta l’Aula”.