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Il punto

Emergenza casa, Fiaip: “Serve una risposta strutturale fondata sull’offerta”

La ricetta: "Favorire la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio inutilizzato, semplificare i processi urbanistici, incentivare la locazione residenziale, rafforzare le garanzie per i proprietari e mobilitare investimenti pubblici e privati"

case popolari

Genova. “Limitare le locazioni brevi non crea in automatico nuove abitazioni , comprimere la possibilità di utilizzare o vendere liberamente un immobile significa colpire la proprietà privata”. Facendo riferimento a quanto già espresso dal presidente nazionale di Fiaip Fabrizio Segalerba anche il presidente regionale Fabio Becchi esprime preoccupazione per i contenuti dell’Affordable Housing Act, ovvero la proposta di Regolamento presentata il 9 settembre dalla Commissione europea per definire un quadro giuridico comune entro il quale le autorità nazionali, regionali e locali potranno adottare misure nelle “aree soggette a tensione abitativa”.

“Fiaip – rileva Becchi – condivide la necessità di affrontare con urgenza il problema dell’accesso alla casa, ma ritiene che la risposta non possa essere costruita comprimendo le facoltà dei proprietari o individuando nelle locazioni brevi e nelle seconde case la causa principale della crisi”.

Secondo FIAIP occorre intervenire sulle ragioni che frenano l’offerta privata: pressione fiscale sulla proprietà, rigidità contrattuale, rischio di morosità, incertezza sui tempi di rilascio, insufficienza delle garanzie per il locatore e scarsità di incentivi per chi immette immobili sul mercato residenziale.  Il presidente provinciale di Fiaip Imperia e delegato regionale al Turismo Alessio Bellinghieri  aggiunge: “Particolare attenzione merita il passaggio relativo alle misure che possono incidere sull’acquisizione e sull’uso degli immobili non destinati all’abitazione principale. Il Regolamento non attribuisce di per sé nuovi poteri agli Stati o agli enti locali, ma costruisce una cornice europea entro la quale potranno essere valutate restrizioni già previste dagli ordinamenti nazionali”.

Per la Federazione la priorità deve essere aumentare strutturalmente l’offerta: favorire la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio inutilizzato, semplificare i processi urbanistici, incentivare la locazione residenziale, rafforzare le garanzie per i proprietari e mobilitare investimenti pubblici e privati.

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