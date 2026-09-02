El Shaarawy al Genoa, ora è ufficiale. Il club: “Welcome back, Faraone”

Genova. “Welcome Back, Faraone“, era nell’aria, ma questa sera, 2 settembre, il Genoa annuncia con un video ispirato all’antico egitto, con una piramide che spunta dal prato del Ferraris, uno dei ritorni più romantici della storia del calcio: Stephan El Shaarawy, dopo aver fatto la trafila delle giovanili prima al Legino e poi al Genoa, torna a vestire la maglia rossoblù a distanza di 18 anni da quando è stato aggregato alla prima squadra esordendo a 16 anni in Serie A il 21 dicembre 2008. Tre le presenze nelle stagioni 2008-2009 e nel 2009-2010 con la maglia del Grifone.

Ad accorgersi del suo talento, viste le vittorie in Primavera, sono in tanti. Andato in prestito al Padova nel 2010, dove ha mostrato il suo valore, è stato poi ceduto al Milan nel 2011.

In rossonero sino al 2015, ha poi trascorso gran parte della sua carriera alla Roma a parte due parentesi al Monaco e allo Shanghai Shenhua.

Classe 1992, è riuscito anche negli ultimi anni a mantenere quell’eleganza e quello spunto nell’uno contro uno che o si ha da ragazzi o non si ha.

Daniele De Rossi ritrova così un ex compagno di squadra, ma anche un giocatore che ha già allenato alla Roma.

L’arrivo di El Shaarawi ha sicuramente ridato slancio all’entusiasmo dei tifosi: una freccia di qualità all’arco della squadra si è aggiunta in extremis.

Titolare di doppio passaporto, italiano ed egiziano, El Shaarawy ha rappresentato l’Italia a livello internazionale, collezionando 32 presenze e 7 gol con la Nazionale maggiore.

Nel corso della carriera ha disputato oltre 500 partite nelle competizioni professionistiche per club, realizzando più di 100 gol e adornando il palmarès con trofei come la Supercoppa Italiana, vinta con il Milan, e la Conference League, con la divisa della Roma. Nei trascorsi in rossoblù aveva vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera, esordendo in prima squadra nella stagione 2008/09.

Le parole dello Chief of Football Diego Lopez: “Abbiamo fortemente voluto Stephan e lui ha fortemente voluto noi. Sappiamo cosa lui rappresenti per questa società e cosa rappresenti questa società per lui. Siamo felici di poterlo riabbracciare al Genoa: con lui cresciamo in classe, esperienza e identità”.

Le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy: “Con il Genoa ho conosciuto le prime gioie da professionista, ho vissuto le prime emozioni e tornare a vestire questa maglia è un po’ come un cerchio che si chiude. Essere di nuovo a casa riempie di orgoglio me e la mia famiglia: il Genoa fa parte del nostro Dna e la voglia di lottare per questi colori e questi tifosi è una spinta che avverto molto forte. Forza Grifone!”.