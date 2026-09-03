Ehizibue è del Genoa, alla rosa si aggiunge un esterno da alto minutaggio

Genova. Stavolta nessuna rivelazione divina gli ha impedito di firmare per il Genoa: Kinglsey Ehizibue è ufficialmente un giocatore rossoblù. L’annuncio ufficiale è arrivato in serata. Dopo El Shaarawy ecco che un altro svincolato va a rinforzare la rosa guidata da Daniele De Rossi. Nel 2019 il giocatore aveva già svolto a Genova le visite mediche, ma invece che andare a firmare a Villa Rostan era tornato in Olanda al Pec Zwolle.

Nella nota ufficiale del Genoa il giocatore si riferisce proprio a quell’episodio: “Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società”.

Nato il 25 maggio del 1995 Ehizibue, terzino destro di grandi qualità fisiche che può giocare anche più avanti, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’ Udinese. Nell’ ultimo campionato di Serie A Enilive ha totalizzato 32 presenze con 2 gol e un minutaggio molto alto (oltre 1900′). Il giocatore ha sostenuto le visite mediche e si è legato alla società con un contratto su base pluriennale. Nei prossimi giorni sosterrà i primi allenamenti con i compagni.

Lo Chief of Football Diego Lopez dichiara: “Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo”.