Edilizia, riuniti a Genova gli stati generali di Feneal, Filca e Fillea per il contratto provinciale: “Salario e tutele”

Genova. Si è svolta nel pomeriggio di ieri presso la Scuola Edile genovese l’assemblea unitaria dei delegati di Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil sul rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edile.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno predisposto una ipotesi di piattaforma contrattuale che tiene insieme richieste economiche e diritti. In particolare sul fronte economico le principali richieste riguardano l’erogazione dell’EVR (Elemento variabile della retribuzione) al 4% e condizioni di miglior favore su mensa, trasporti, reperibilità. Sul fronte dei diritti, grande attenzione è stata data a salute e sicurezza sul lavoro e ai lavoratori stranieri. Sul primo punto la piattaforma prevede un deciso rafforzamento del ruolo degli RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), anche attraverso la costituzione di una associazione RLST, che dovrà diventare un riferimento stabile e strutturato per tutto il settore edile del territorio Genovese. Per Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil gli RLST devono essere pienamente coinvolti nella contrattazione di anticipo, nelle grandi opere e nei principali interventi sul territorio, con un ruolo attivo e riconosciuto nei tavoli tecnici periodici con le imprese e le autorità competenti.

Rispetto alla composizione della manodopera edile genovese, segnata da una percentuale maggioritaria di lavoratori stranieri non nati in Italia, è necessaria una maggiore attenzione al tema della conoscenza della lingua italiana anche attraverso la collaborazione e sinergia con la pubblica amministrazione, prevedendo specifici corsi di lingua Italiana presso l’ente scuola e sicurezza.

La piattaforma, approvata dall’assemblea, sarà portata al tavolo con ANCE per essere discussa con le controparti “Il settore delle costruzioni in generale e l’edilizia in particolare hanno vissuto anni di grande crescita grazie alla politica dei vari bonus governativi, dei fondi europei derivanti dal PNRR e degli importanti investimenti legati alle grandi opere infrastrutturali – ricordano i Segretari Generali di Feneal Uil Liguria Mirko Trapasso Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria Fillea Cgil Genova Fabio Marante – è necessario che parte di questa ricchezza sia diretta ai lavoratori che con il loro impegno quotidiano sono gli artefici della realizzazione di piccole e grandi opere”.