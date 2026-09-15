Edilizia, cresce la massa salari in Liguria. Marante (Fillea Cgil): “Merito della contrattazione nazionale, ora serve quella territoriale”

Genova. In Liguria nel settore dell’edilizia cresce l’ammontare della massa salari e tiene l’occupazione. È questa la fotografia del settore nella nostra regione emersa in questi giorni dai dati dell’Osservatorio statistico del Comitato Paritetico Nazionale (CNCE) relativi al primo semestre 2026 “per effetto degli importanti rinnovi contrattuali portati avanti in questi mesi in Liguria cresce la massa salari che comprende le varie spettanze legate alla retribuzione. Il risultato è frutto del rinnovo del contratto di lavoro a garanzia dei dipendenti dell’edilizia che vengono tutelati nel reddito e nei diritti” commenta Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria. Rispetto alla tenuta occupazionale del settore i dati evidenziano una sostanziale tenuta a livello regionale con un aumento importante nella provincia di Savona effetto delle grandi opere infrastrutturali del territorio come ad esempio le lavorazioni legate ai lavori propedeutici alla diga foranea genovese.

“Rispetto ai dati la massa salari in Liguria è passata da 170.802.417 euro del semestre gennaio – giugno 2025 a 182.296.736 euro dello stesso periodo di quest’anno. Nel periodo di riferimento gli edili si attestano a 21.444 lavoratori con lievi contrazioni su tutte le province tranne Savona che percentualmente ha un aumento dell’11,36 per cento arrivando a quota 3.882 lavoratori”.

“Un quadro non casuale ma determinato dalla attività quotidiana di contrasto alle irregolarità, al lavoro nero, alla corretta applicazione contrattuale “Una buona base di partenza per avviare il rinnovo della contrattazione territoriale anche nella nostra regione soprattutto alla luce di un contesto di aumento generalizzato del costo della vita” conclude Marante.