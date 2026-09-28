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Strade

Due investimenti di pedoni in meno di 15 minuti, i sinistri in via Trieste e in via Innocenzo IV fotogallery

Non grave il primo investito, più serie le condizioni del secondo. Sul posto 118, Croce Bianca Genovese e polizia locale

Generico settembre 2026

Genova. Fra le 12 e le 12:15 si sono verificati due investimenti di pedone che hanno visto l’intervento degli equipaggi della Croce Bianca Genovese in codice rosso.

Il primo incidente è avvenuto in via Trieste, all’intersezione con via Cesare Battisti.

Per cause da accertare, un uomo di 65 anni è stato colpito da un furgone mentre si trovava sull’attraversamento pedonale, cadendo a terra.

Ha riportato una ferita lacero-contusa a un sopracciglio; è stato visitato a bordo dal personale dell’automedica Golf 1 e inviato in codice verde presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Nessuna conseguenza per il conducente dell’autocarro.

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L’ambulanza 3-273 è invece intervenuta, pochi minuti dopo, all’intersezione tra via Alghero e via Innocenzo IV, dove un 33enne è stato investito da uno scooter sulle strisce pedonali riportando alcuni traumi ma restando sempre cosciente.

Una volta spinalizzato è stato condotto in codice rosso per dinamica presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Illesa la conducente del mezzo a due ruote.

In entrambi gli scenari è intervenuta la Polizia Locale con le pattuglie distrettuali.

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