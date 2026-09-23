Donazione di midollo osseo, il Gaslini sostiene la campagna nazionale “Match it now”

Genova. L’istituto Gaslini aderisce a Match It Now 2026, la campagna nazionale dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa dal ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori Midollo Osseo IBMDR e dalle associazioni del settore.

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche è una terapia fondamentale per numerose leucemie e altre gravi malattie del sangue. Per molti pazienti che non dispongono di un familiare compatibile, la possibilità di cura dipende dalla disponibilità di un donatore volontario iscritto nel Registro. La compatibilità tra persone non consanguinee è rara (circa 1 su 100.000): per questo ogni nuova iscrizione può aumentare concretamente le possibilità di trovare il donatore adatto.

Il Programma Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche del Gaslini opera in stretta collaborazione con IBMDR e con la rete dei laboratori HLA per individuare i donatori compatibili e garantire ai bambini e ai ragazzi candidati al trapianto un percorso coordinato, sicuro e tempestivo. È un lavoro di rete che unisce competenze cliniche, laboratoristiche, organizzative e la disponibilità generosa dei donatori.

Chi può diventare donatore

Possono chiedere di iscriversi al Registro le persone di età compresa tra 18 e 35 anni, con peso superiore a 50 kg e in buono stato di salute. L’iscrizione avviene attraverso un colloquio medico e un semplice campione di sangue o di saliva. Solo in caso di compatibilità con un paziente il potenziale donatore viene ricontattato e accompagnato negli ulteriori accertamenti.

Come partecipare

Per pre-registrarsi e conoscere i punti informativi e di tipizzazione è possibile consultare ibmdr.galliera.it e admoliguria.it. La campagna nazionale si svolge dal 21 al 27 settembre 2026; le iniziative territoriali possono proseguire anche nelle settimane successive.

Il Gaslini rinnova così il proprio impegno a fianco della rete trapiantologica, delle associazioni e di tutti i professionisti che ogni giorno trasformano la disponibilità di un donatore in una nuova possibilità di cura.