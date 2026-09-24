Domenica in corso Italia torna la Dream Run per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in Africa

Genova. Domenica 27 settembre si terrà a Genova, in corso Italia, la quinta edizione della corsa per l’Africa Dream Run, a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

Il ricavato della scorsa edizione ha reso possibile l’acquisto dei farmaci necessari a garantire, per un intero anno, le cure contro l’epilessia ai pazienti seguiti dal programma Dream in Malawi e a contrastare gli effetti della grave crisi alimentare che incombe sul paese. Quest’anno la Dream Run, che ha l’obiettivo di superare le mille iscrizioni, non solo continuerà a finanziare l’acquisto di farmaci e il sostegno nutrizionale alla popolazione, ma contribuirà anche alla realizzazione di un grande sogno: la costruzione di una scuola elementare in una delle zone più povere del Malawi, paese in cui solo 1 bambino su 3 riesce a portare a termine la scuola primaria.

È possibile iscriversi all’evento con un’offerta minima a partire da 15 euro online sul sito www.santegidioliguria.org oppure recandosi in piazza della Nunziata 4. Per i bambini e ragazzi sotto i 14 anni la quota per l’iscrizione sarà di 5 euro. I partecipanti alla Dream Run, al momento dell’iscrizione, possono scegliere tre diversi percorsi: i primi due, run competitiva, da 10 km e 5 km, con premi in palio, e il terzo, walk, aperto a tutti. È previsto un punto di ristoro a metà percorso.

La partenza della corsa sarà alle 9.30 in corso Italia, all’altezza di Boccadasse. Il kit gara potrà essere ritirato presentando la ricevuta del bonifico effettuato su IT44L0503401400000000002102, intestato a Comunità di Sant’Egidio con causale: “Donazione liberale iscrizione DREAM run 2026”, in due diversi momenti: in piazza della Nunziata 4 dalle ore 14 alle ore 18 sabato 26, oppure domenica dalle ore 8.30 presso il punto di partenza della corsa.

Si consiglia vivamente il ritiro nella giornata di sabato, in quanto i kit gara saranno distribuiti fino ad esaurimento, secondo le disponibilità.

La Dream Run è resa possibile grazie al sostegno degli sponsor storici THOS.CARR & SON, SIRCE, FRACHT e Leonardo Informatica, accanto quest’anno ai nuovi partner AM SPEC e Gruppo Boero.

Negli anni il sogno del programma Dream, nato nel 2002 con lo scopo di rendere accessibile a tutti la cura dell’HIV, si è allargato e oggi il programma si impegna a fornire in Africa un’assistenza sanitaria globale in modo gratuito.

Per informazioni: 010 246 5525 – 3407006513