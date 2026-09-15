Per il Salone Nautico Salis punta ancora sulla techno: arriva la dj belga Novah

Genova. La sindaca Silvia Salis punta a un nuovo evento di piazza capace di varcare i confini nazionali: dopo il dj set di Charlotte de Witte, la “regina della techno”, che ha riempito all’inverosimile Matteotti lo scorso aprile, per il Salone Nautico il Comune ha invitato a suonare live un’altra dj di fama mondiale, Novah.

L’evento, fissato per venerdì 2 ottobre, sarà quello centrale del programma del Fuorisalone, il calendario di eventi organizzati in città in contemporanea con la manifestazione. È stato annunciato dalla stessa sindaca durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’edizione. 2026 del Nautico, in partenza il primo ottobre.

“Lo scorso anno ero sindaca da pochi mesi, ma ho detto che avremmo avuto intenzione di creare un Fuorisalone importante, che potesse sostenere il Salone Nautico e creare delle sinergie per attirare sempre più persone a Genova – ha detto Salis – venerdì 2 ottobre ci sarà l’Energy Live, sponsorizzato da Alien, in piazzale del Mandraccio. Ci sarà la dj Nova, una star della musica elettronica, che farà un concerto gratuito che ci aspettiamo molto partecipato, con un palco incredibile che si alzerà in oltre 360 gradi”.

Classe 2001, all’anagrafe Noah Heyse, anche lei belga come de Witte (è originaria di Anversa) e 2,4 milioni di follower su Instagram, Novah si è esibita sulle principali piazza musicali europee e ha pubblicato il suo primo brano con l’etichetta Taapion, curata dall’artista Shlømo. Nei suoi dj-set mescola elementi acid, industrial, psy-trance e techno. Lo scorso luglio ha suonato sul main stage dell’iconico Tomorrowland.

L’obiettivo, ancora una volta, è attirare a Genova fan da fuori regione e puntare nuovamente l’attenzione sulla città, non solo da parte della community della techno ma anche dalla stampa internazionale, come già accaduto per Charlotte de Witte. In quel caso l’investimento era stato di poco più di 134mila euro.