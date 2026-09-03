Distretto manifatturiero del Nord, assessore Alessio Piana: “Unica voce per rafforzare la competitività”

Torino. “Si è riunita oggi a Torino la Cabina di Regia delle Regioni del Nord e ha deciso, insieme ai rappresentanti delle Confindustrie regionali, di attivare un percorso finalizzato all’istituzione del macro Distretto manifatturiero del Nord. All’interno di questa iniziativa ci sono una serie di azioni da portare avanti in maniera sinergica, per proporre al Governo e alla Commissione europea misure che vadano nella direzione degli interessi del sistema produttivo industriale del Paese. Le sfide che abbiamo davanti sono molteplici: dall’ETS (Emission Trading System, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione) al costo dell’energia, dall’approvvigionamento delle materie prime alle regole con cui la Commissione europea affronterà le dinamiche del mercato internazionale. Abbiamo quindi bisogno di presentarci in maniera sinergica e unitaria, affinché il più grande sistema competitivo europeo possa parlare con una sola voce e avere maggiore forza nel confronto con le istituzioni”.

Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Alessio Piana, ha commentato i lavori odierni della Cabina di Regia delle Regioni del Nord, che riunisce Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il percorso proseguirà con un nuovo incontro della Cabina di Regia, previsto il 23 ottobre a Milano, in occasione del World Manufacturing Forum, al quale seguiranno iniziative congiunte di confronto con il Governo e con la Commissione europea.