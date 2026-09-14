Svuotano un locale e abbandonano una montagna di rifuti nei vicoli: individuati e multati



Genova. Svuotano un locale e abbandonano in strada imballaggi, cartoni e altri materiali, poco dopo il passaggio dei mezzi di raccolta AMIU. A ricostruire l’intera operazione e a risalire ai responsabili è stata la Polizia Locale di Genova, al termine di un’attività di indagine avviata dalle segnalazioni dei cittadini per un consistente accumulo di rifiuti in via di Mascherona.

La pattuglia intervenuta sul posto ha accertato la presenza sulla sede stradale, al di fuori dei cassonetti, di un accumulo di rifiuti urbani non pericolosi, costituito prevalentemente da imballaggi in cartone e oggetti di varia natura.

Gli agenti hanno quindi avviato gli accertamenti, esaminando i materiali rinvenuti alla ricerca di elementi utili a individuarne la provenienza. Le risultanze delle verifiche documentali sono state successivamente incrociate con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino “Genova Città Sicura”.

I filmati hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio: durante le operazioni di svuotamento di un locale adiacente, diversi individui hanno trasportato all’esterno il materiale, abbandonandolo direttamente sulla sede stradale anziché conferirlo nei contenitori destinati alla raccolta. L’abbandono è avvenuto poco dopo il passaggio dei mezzi Amiu.

“Amministrazione e Polizia Locale lavorano ogni giorno per individuare e sanzionare comportamenti scorretti che danneggiano il decoro e la città, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini”, dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di identificare il responsabile legale del locale e dell’autocarro utilizzato per la movimentazione del materiale. Al termine dell’attività gli è stato notificato un verbale di contestazione amministrativa per abbandono di rifiuti urbani non pericolosi, con una sanzione di mille euro.