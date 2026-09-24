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Sestri ponente

Derubato sul treno, i ladri scappano con i suoi farmaci salvavita

A intervenire gli agenti della polizia locale, avvicinati dalla vittima in via Puccini, che sono riusciti a recuperare quanto sottratto

polizia locale genova

Genova. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia locale nei pressi di via Puccini, a Sestri Ponente, con l’accusa di avere derubato il passeggero di un treno in stazione.

A intervenire gli agenti del distretto VI Sestri Ponente e Cornigliano, avvicinati dalla vittima. L’uomo è riuscito a fornire agli agenti una descrizione dei due giovani e a indicare la direzione presa durante la fuga.

I due sono stati così rintracciati poco dopo. Al momento del controllo avevano ancora i documenti e gli effetti personali sottratti alla vittima, compresi alcuni indumenti, e sono stati riconosciuti dal cittadino. Recuperate anche i farmaci salvavita della vittima, cardiopatica e diabetica.

I due uomini sono stati quindi accompagnati presso gli uffici della polizia locale per la compiuta identificazione. Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre trovati in possesso di un’arma da taglio. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto l’arresto di entrambi per furto aggravato commesso su un mezzo di pubblico trasporto. I due saranno processati per direttissima nella mattinata di domani.

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