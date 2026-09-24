Derattizzazione in centro storico, Usb all’attacco: “Servizio dismesso poche settimane fa, ora servono assunzioni”

Genova. “Rimaniamo trasecolati dall’ annuncio della sindaca di un piano straordinario per la derattizzazione considerato che proprio poche settimane fa Amiu ha dismesso il servizio che gestiva, ereditato da Amiu Bonifiche. Una contraddizione lampante che avevamo denunciato nell’ incontro con Comune e azienda dell 8 Giugno scorso, presente anche Salis”.

A dirlo, in una nota stampo, il sindacato di base Usb, che da tempo porta avanti la battaglia per la stabilizzazione dei lavorati Amiu e il potenziamento del servizio pubblico dell’azienda: “Si tratta dell’ ennesimo capitolo di una lunga serie di esternalizzazioni che indeboliscono l’azienda, già in difficoltà – sottolinea il segretario Maurizio Rimassa – Per questo abbiamo chiesto ad azienda e Comune negli incontri delle settimane scorse di sospendere ogni progetto di esternalizzazione. Non ci stupisce, purtroppo, non avere avuto risposta“.

Secondo quanto annunciato ieri dalla sindaca Silvia Salis, il piano straordinario pensato dalla giunta partirà in autunno e riguarderà tutti i municipio. Al momento sono in fase di definizione i dettagli ma è stato annunciato che nel piano, che dovrà essere attuato tra novembre e marzo, e vedrà impegnate, oltre alle partecipate Amiu e Aster anche diverse cooperative e aziende specializzate, avrà un ruolo anche la polizia locale: “Perché a volte è necessario intervenire su aree private per estirpare il problema alla radice e allora gli agenti avranno il compito di trovare i proprietari di scantinati e bassi”.

“Visto l’ annuncio – conclude Usb – ci aspettiamo una pronta retromarcia dell’azienda che ripristini il servizio gestito da Amiu ed assumendo l’ulteriore personale necessario, evitando di gravare ulteriormente quello già in servizio viste le gravi carenze di organico”.