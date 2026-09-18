Depositi chimici a Pra’ e nuovi riempimenti a Ponente: le ipotesi di Autorità Portuale per il piano regolatore

Genova. Ha una prima forma il progetto del futuro piano regolatore portuale, il cui disegno preliminare è stato presentato oggi all’amministrazione comunale durante l’incontro con i vertici di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio. Il presidente dell’AdSP Matteo Paroli ha illustrato alla sindaca Silvia Salis, alla giunta e ai rappresentanti dei Municipi le ipotesi di sviluppo dello scalo, ipotesi che puntano a mettere nero su bianco un ampliamento a ponente e una definitiva soluzione per il ricollocamento dei depositi chimici di Multedo.

Pra’, il fulcro del piano

Il documento presentato questa mattina ha svelato le intenzioni per quanto riguarda soprattutto il bacino di Pra’, al centro di nuovi potenziamenti e riconfigurazioni e per il quale Palazzo San Giorgio prevede tre diversi scenari, che spaziano da interventi considerati minimi a opere più impattanti, legati una prospettiva di sviluppo definita “più ambiziosa”: “La configurazione più contenuta prevede la realizzazione a ponente di due terrapieni non banchinati, destinati a ricollocare alcune attività operative e lo stoccaggio dei container vuoti – si legge nella nota stampa diffusa a seguito dell’incontro – Questa soluzione consentirebbe di liberare gli spazi più prossimi alla città e al Parco delle Dune, ampliandone la fruibilità e migliorandone la sicurezza verso i cittadini e la dotazione di verde. L’ipotesi comprende il prolungamento del parco, terrazze a mare, pontili per collegare le due sponde del Canale di calma e un promontorio verde destinato a schermare visivamente la piattaforma operativa”.

A fianco di questa configurazione, quella più sostanziosa, “apprezzata da alcuni stakeholder ascoltati nei giorni scorsi, come maggiormente rispondente alle prospettive di crescita dei traffici e dell’occupazione” e che, secondo alcune indiscrezioni raccolte da Genova24, dovrebbe prevedere un nuovo riempimento a mare nella parte oggi non banchinabile dello scalo, simile al famoso VP5bis del piano vigente, con una possibile nuova marina verso ponente, potenzialmente utile per il collocamento anche di realtà dedicate alla cantieristica. In questo caso sarebbe necessaria la costruzione di una nuova diga o di un prolungamento di quella già esistente. Una assetto similare in qualche modo a quello presentato dall’allora sindaco Marco Bucci, nella “visione” “Genova 20230”.

In ultimo, lo scenario, la terza ipotesi di lavoro, prevede dei “modesti riempimenti privi di banchinamento, con previsione di impronta assai più contenuta rispetto a quella prevista dall’attuale vigente piano”.

Il destino dei depositi chimici

Il porto di Pra’ però è protagonista anche di un’altra partita, vale a dire quella relativa al nuovo dislocamento dei depositi chimici di Multedo. Secondo quanto emerso dall’incontro di questa mattina, infatti, oltre all’ipotesi già nota di costruire nuovi serbatoi – interrati – nell’area oggi di Porto Petroli, AdSp ha messo sul piatto l’idea di costruire un polo energetico nel bacino di ponente.

L'ampliamente del porto di Pra' nel piano regolatore oggi vigente

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una nuova grande banchina, realizzata con nuovi riempimenti verso ponente, con relative infrastrutture logistiche, atta ad ospitare, entro diga, il nuovo collocamento dei depositi. Costruzione che, secondo l’impostazione del piano, dovrebbe essere a capo dei concessionari

Riparazioni navali, Waterfront e passerelle in quota

Grazie alla nuova Diga Foranea, per quanto riguarda il potenziamento della cantieristica, il piano archivia l’ipotesi di un nuovo bacino da 400 metri per scegliere l’adeguamento e il prolungamento fino a 360 metri di un bacino già esistente per le riparazioni navali.

Si prevede inoltre l‘ampliamento della darsena del Waterfront di Levante per la nautica e la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali in quota verso il Parco della Lanterna, progettati per integrarsi con i futuri scenari della Sopraelevata e del Tunnel Subportuale.

Paroli: “Valutare gli spazi in prospettiva”

“Il Piano Regolatore Portuale non può limitarsi a fotografare il porto di oggi: deve creare le condizioni perché Genova rimanga competitiva nei prossimi vent’anni – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli – Le configurazioni presentate non sono disegni astratti, ma il risultato di studi, approfondimenti e verifiche sulle prospettive dei traffici, sull’evoluzione delle navi e sulle esigenze future delle diverse filiere. In alcuni casi queste analisi hanno prodotto indicazioni molto chiare; ciò non esclude il dialogo, ma richiede che ogni valutazione parta dalla conoscenza dei vincoli e delle conseguenze concrete di ciascuna scelta. Pra’ è l’ambito nel quale questa responsabilità emerge con maggiore evidenza. Se ragionassimo soltanto sulla situazione attuale, verrebbe meno la funzione stessa della pianificazione. Dobbiamo valutare oggi quali spazi e infrastrutture potranno essere necessari domani per tutelare traffici, occupazione e capacità competitiva. Abbiamo quindi presentato una configurazione più contenuta, attenta alle sensibilità espresse dal territorio, e uno scenario più ambizioso, perché il percorso di approfondimento consenta di misurare con chiarezza ciò che ciascuna alternativa può garantire nel lungo periodo”.

“Sui depositi chimici abbiamo mantenuto fede all’impegno di contribuire concretamente alla ricerca di soluzioni per ricollocazione, individuando alternative in ambiti portuali caratterizzati da funzioni industriali già consolidate – ha sottolineato sempre Paroli – L’Autorità può studiare le soluzioni, verificarne la fattibilità e inserirle nel Piano; la loro attuazione richiede però che esistano tutte le necessarie condizioni tecniche, economiche e giuridiche. Ritengo indispensabile il dialogo con il Comune laddove le previsioni di sviluppo del porto incontrano la pianificazione urbana. È in queste aree che occorre lavorare con maggiore attenzione per ridurre le interferenze e restituire ai cittadini, ovunque sia possibile, spazi più vivibili, accessibili e di maggiore qualità. Le aree verdi, le schermature, i percorsi ciclopedonali e le nuove connessioni non sono elementi ornamentali, ma parti sostanziali del Piano. La sfida è migliorare la relazione con la città e, nello stesso tempo, garantire al porto le condizioni per continuare a generare traffici, lavoro ed economia“.

Salis: “Ora confronto col territorio”

Nessuna valutazione nel merito di queste ipotesi da parte del Comune di Genova, che oggi ha “ascoltato” quello che di fatto sono le prime ipotesi ancora da sviluppare. Accolta positivamente la modalità di confronto: “È stato un primo momento di illustrazione e confronto su alcune ipotesi di lavoro, per raccogliere contributi utili alla definizione di un Piano che tenga insieme le prospettive di crescita del sistema portuale e le aspettative della città – ha commentato la sindaca Silvia Salis – al centro della nostra attenzione c’è la convivenza tra le attività portuali e la città, con particolare riguardo alla qualità della vita nei quartieri più vicini al porto. Siamo in una fase preliminare, nella quale è essenziale il coinvolgimento del territorio, ascoltando e mettendo a confronto esigenze e valutazioni diverse. Vogliamo lavorare affinché le scelte maturino attraverso un percorso trasparente e partecipato, che coinvolga anche i cittadini e i comitati e consenta di comprendere le ipotesi in discussione e le loro possibili ricadute“.

Un passaggio, quello del territorio, che resta la chiave – e la prova – politica di questo percorso, tenendo conto che proprio la piazza, in questi anni, ha espresso chiaramente la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di nuovi riempimenti a ponente. “Il porto è parte della storia e della vita di Genova, una risorsa per il lavoro e per l’economia della città – ha aggiunto Salis – il suo futuro va pensato insieme a quello delle persone che abitano accanto alle sue attività. Per questo il contributo di chi vive ogni giorno quei quartieri deve trovare spazio nel confronto e accompagnare il percorso verso le scelte”.

Un passaggio politico e di condivisione che si presenta tutt’altro che in discesa, tenendo anche conto che diversi esponenti della maggioranza oggi a Tursi, da sempre hanno espresso posizioni chiare sul tema, e sicuramente con meno margini di “dialogo”. Primo su tutti Filippo Bruzzone, che ancora nei giorni scorsi, in consiglio comunale, ha ribadito la contrarietà di nuovi allargamenti del bacino portuale a Ponente, e che, raggiunto da Genova24, ha ribadito la propria posizione “di ascolto ma anche di fermezza nel ribadire la posizione contraria a nuovi allargamenti del porto a scapito deicittadini“