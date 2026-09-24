Turista positivo alla dengue, a Recco scatta la disinfestazione

Recco. Scatta la disinfestazione a Recco dopo la conferma di un caso di dengue da parte dell’Asl 3 genovese.

L’intervento è in programma nelle prime ore di sabato 26 settembre per controllare la popolazione di zanzare: “Si tratta di una misura di routine – spiega il sindaco Carlo Gandolfo, che ha firmato l’ordinanza – prevista dai protocolli sanitari e applicata con tempestività, dopo la segnalazione dell’Asl che una persona residente a Milano, risultata positiva alla dengue, aveva soggiornato a Recco tra il 13 e il 14 agosto. Come stabilito dal piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, è stato quindi attivato il protocollo di prevenzione”.

L’area interessata comprende un raggio di 100 metri dalla spiaggia libera di Recco e da via Vittorio Veneto, individuata dalla planimetria trasmessa dall’ASL. L’intervento sarà eseguito dalla ditta specializzata “Il Rastrello” nelle prime ore del mattino, dalle ore 3 alle 6, del 26 settembre, utilizzando prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.

Durante le operazioni, ai residenti e ai presenti nell’area viene richiesto di non sostare nelle zone interessate e di tenere gli animali domestici a distanza per un paio d’ore dopo il passaggio degli operatori.