Genova. Ciò che serve alla scuola oggi non è un tetto per gli studenti stranieri, ma strumenti che aiutino a integrarsi, prima di tutto mediatori linguistici. Lo ha ribadito mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, a margine di un incontro dedicato proprio al tema degli investimenti sulle scuole nella Città Metropolitana.

Il caso della scuola Daneo

La prima cittadina è tornata su un argomento particolarmente delicato e sentito a Genova, dove la scorsa settimana è scoppiato il caso Daneo: due poliziotti della Digos hanno rimosso lo striscione antirazzista che i bambini avevano realizzato e appeso all’ingresso per ribadire che “qui nessuno è straniero”. È immediatamente scattata la protesta (con ri-affissione dello striscione e accertamenti interni in questura) ed è stato organizzato un presidio contro il decreto Valditara, lunedì mattina, e un altro annunciato per venerdì pomeriggio davanti alla prefettura.

Salis: “La soluzione del governo non può essere spostare i bambini”

“Il governo dice che nelle classi ci sono troppi bambini che non parlano italiano e invece di pensare a sostenere il tema della lingua, mettendo i mediatori linguistici, pensa a spostare i bambini – ha detto Salis in mattinata – la tutela dei minori, la tutela dell’infanzia e dei diritti dei bambini è qualcosa da cui non si può prescindere. I bambini hanno bisogno di imparare la lingua, non è che li devo diluire così ci sono bambini che non parlano bene italiano sparsi nelle classi. Si fa un censimento, e i numeri ci dicono che ci sono concentramenti. Ecco, dove ci sono i concentramenti il governo dovrebbe inserire i mediatori linguistici”.

La sindaca ha sottolineato la necessità di affrontare l’argomento “senza banalizzare e senza populismi, ma dotandosi di soluzioni tecniche. La propaganda quando si parla di bambini, bisognerebbe non farla ed è proprio per questo che per noi diciamo che tutti i bambini e le bambine sono inclusi nel sistema scolastico. E vanno inclusi perché ne va del futuro di questo Paese, avere dei cittadini e delle cittadine che non riusciranno a parlare la lingua, quindi non potranno integrarsi nel tessuto sociale ed economico, è qualcosa che non ci possiamo permettere”.

La solidarietà in arrivo da tutto il paese

La protesta della Daneo, intanto, si allarga ad altri istituti di Genova e non solo. Il coordinamento dei genitori che in queste ore sta portando avanti la protesta contro la riforma voluta dal governo Meloni, esplosa con l’episodio dello striscione stappato in malo modo dagli agenti della Digos di Genova, sta ricevendo solidarietà anche da diverse città del paese.

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Striscioni solidarietà scuola Daneo

Solidarietà e unione nella protesta: sono decine le foto mandate ai genitori della scuola genovese da parte di altri istituti della città (dal Vittorio Emanuele alla primaria del Firpo, dalla elementare Anna Frank di Marassi alla primaria Andersen di Sant’Eusebio) che ritraggono striscioni e manifesti che riportano parole inspirate a quelle contenute nello striscione reso famoso dal fatto di cronaca. “A scuola nessuno è straniero”, “La scuola è aperta a tutti”, “Qui nessuno è straniero”. Striscioni e manifesti che arrivano anche da altre città italiane, come dal Liceo Galilei di Roma.

Scuole e non solo: diversi i manifesti comparsi in queste ore in molti negozi della città, dalle librerie ai bar. Venerdì, intanto, si prepara il prossimo presidio che si terrà venerdì 2 ottobre alle 17 sotto la prefettura di Genova.