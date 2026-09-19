De La Varga e Ortisi illudono la CDM, poi il Sulmona esce alla distanza: 5-3 per gli abruzzesi

Sulmona. Comincia col piede sbagliato il cammino della CDM Futsal nella Serie A2 Élite 2026/2027. Contro il Sulmona, la squadra di mister De Jesus parte bene, va anche sul doppio vantaggio ma poi cala alla distanza e alla fine deve arrendersi.

Dopo il minuto di silenzio in memoria del campionissimo Sandro Mazzola, la prima occasione del match arriva dopo un paio di minuti ma la girata di Santoro a incrociare sul secondo palo sfila sul fondo. La risposta della CDM passa dai piedi di capitan Ortisi. Anche la sua conclusione però si spegne sul fondo senza impensierire Mammarella. Decisamente più impegnativo per il portierone del Sulmona l’intervento qualche minuto dopo sulla sventola di destro di Babris, che finisce sull’esterno della rete. All’8’ l’ex-Acqua&Sapone fa vedere tutte le qualità che lo hanno reso uno dei portieri più forti del futsal italiano, chiudendo la porta in faccia a De La Varga ritrovatosi tutto solo in area dopo che Boutabouzi aveva rubato un pallone sanguinoso agli avversari.

Al 10’ è Di Matteo ad avere la palla del vantaggio ma il suo tapin sull’assist da azione d’angolo non trova lo specchio della porta. Poco dopo Iervolino alza un po’ troppo la mira e la sua gran botta finisce sopra la traversa. Al 14’ risponde la CDM con l’azione solitaria del giovane spagnolo De La Varga che si fa tutto il campo palla al piede e poi spara di poco a lato, dando solo l’illusione del gol. Altra occasione per gli ospiti al 16’ con Zanello che scappa via in contropiede, si presenta solo davanti a Mammarella ma non riesce a trovare il varco vincente sull’uscita del capitano del Sulmona. I minuti passano, la CDM cresce ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

A due minuti dalla sirena ci prova Boutabouzi con un tiro dalla distanza che chiama Mammarella alla presa centrale in due tempi. Quando mancano solo 39 secondi alla fine del primo tempo, però, la partita improvvisamente si sblocca: azione insistita della CDM che, con pazienza, manovra al limite dell’area avversaria. Tocco di Boutabouzi per Ortisi che difende palla e l’appoggia all’accorrente De La Varga, destro di prima intenzione dello spagnolo e stavolta nemmeno Mammarella ci può fare nulla. Palla all’angolino e si va così al riposo sull’1-0 per i ragazzi di De Jesus.

L’avvio della ripresa è decisamente scoppiettante: palla laterale per Boutabouzi che fa fuori l’avversario diretto e mette in mezzo, Ortisi se l’accomoda e insacca il 2-0 della CDM. Il Sulmona però non ci sta e trova la rete che ristabilisce subito le distanze, con la botta di Villa sotto la traversa. E sono passati appena 20 secondi. La rete ha l’effetto di un tonico per il Sulmona che al 2’ trova ance il pareggio con Severo che capitalizza al meglio una gran giocata di Nicolodi, spedendo il pallone alle spalle di Parodi. Tutto da rifare per i ragazzi della CDM che provano a scuotersi al 5’ con Ortisi, servito da Babris. Il Gallo cerca il pallonetto sull’uscita di Mammarella ma la palla si stampa sulla faccia superiore della traversa.

All’11’ il Sulmona mette la freccia grazie al sinistro di Galliani dalla lunga distanza. Parodi è sulla traiettoria ma la palla gli passa in mezzo alle gambe e finisce in rete. E’ la rete che sblocca definitivamente il Sulmona. I padroni di casa infatti riescono ad allungare al 16’ e poi ancora al 17’ con le due reti che chiudono i conti. Serve solo per il tabellino, invece, la rete di De La Varga che a 9 secondi dalla sirena fissa il definitivo 5-3.

Il tabellino:

SULMONA: Mammarella, Iervolino, Marini, Galliani, Santoro, Villa, Biancofiore, Di Matteo, Ranaletta, Nicolodi, Patricelli, Severo. All. Ricci.

CDM FUTSAL: Parodi S., De La Varga, Guga, Ortisi, Zanello, Parodi P., Cadario, D’Atri, Spadafora, Boutabouzi, Babris, Ibaliu. All. De Jesus.

ARBITRI: De Candia di Molfetta e Crescenzio di Aprilia – CRONO: Giaquinto di Ostia Lido.

RETI: 19.21 De La Varga, 0.09st Ortisi, 0.20st Villa, 2.06st Severo, 11.05st Galliani, 16.05 Nicolodi,

17.42st Severo, 19.01st De La Varga.

NOTE: Ammonito Di Matteo a 5.52pt, Villa a 15.03st.