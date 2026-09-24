Dal 2 ottobre la prima edizione de “I Colori del Mare”, la rassegna di Lunaria da Albaro a Nervi

Genova. “I Colori del Mare” rinsaldano lo storico legame tra Lunaria Teatro e il Levante di Genova, una relazione iniziata ormai vent’anni fa con “Lunaria a Levante”, rassegna che ancora oggi continua ad animare l’offerta culturale cittadina nella stagione invernale, e proseguita recentemente con i progetti “A Levante con la Luna” e “Il Mare di Shakespeare”. Un percorso che si arricchisce ora di un nuovo ed inedito capitolo, in programma dal 2 ottobre al 17 dicembre, nella formula ormai collaudata che fonde teatro, itinerari spettacolari e laboratori.

Il progetto, ideato dalla direttrice artistica di Lunaria Daniela Ardini in collaborazione con Raffaella Azim, Pietro Montandon e Paolo Portesine, è reso possibile dal sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Genova attraverso il bando “Trasformiamo le periferie” e prevede un’intera stagione di appuntamenti da Albaro a Nervi, passando per Quarto e Quinto, fino a Sant’Ilario.

Daniela Ardini spiega così l’idea alla base dei “I Colori del Mare”, rifacendosi alle parole di un grande autore la cui terra di origine, la Sicilia, è da sempre fonte di ispirazione per la produzione di Lunaria: “Per Leonardo Sciascia il mare è un elemento che unisce, separa, inebria e suscita antica saggezza, non solo un paesaggio ma metafora della condizione umana, dell’emigrazione e della dolorosa realtà sociale. E proprio il mare continua ad essere l’elemento dominante della nostra attività nel Medio Levante e nel Levante cittadino, con due percorsi spettacolari a Nervi e Quinto ideati su materiali di grandi autori italiani, pensati per far riflettere e divertire, intrecciati a itinerari differenti e affacciati sul mare, oltre ai laboratori che abbiamo voluto dedicare agli studenti e alle persone ipovedenti».

“Con la prima edizione di I Colori del Mare, Lunaria Teatro conferma il suo radicamento sul territorio, portando la cultura direttamente nei quartieri e valorizzando il patrimonio storico, paesaggistico e umano del levante cittadino – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari –. Attraverso la sinergia tra spettacolo dal vivo, itinerari guidati e laboratori inclusivi dedicati anche agli studenti e alle persone ipovedenti, questo progetto incarna appieno lo spirito del bando “Trasformiamo le periferie”: vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro, riflessione e bellezza. Ringraziamo Lunaria Teatro e tutti i partner coinvolti per la capacità di intrecciare le voci dei grandi maestri della letteratura con la storia e l’identità della nostra città”.

“I Colori del Mare” è anche il nome specifico dello spettacolo originale al centro della rassegna, che si articola in due diversi percorsi letterari. A Nervi venerdì 2 e domenica 4 ottobre, dal Collegio degli Emiliani al Porticciolo, con scene tratte dalle pagine di quattro grandi scrittori siciliani: “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Maruzza Musumeci” di Andrea Camilleri, “Memoriale di Basilio Archita” di Vincenzo Consolo” e “Il lungo viaggio” di Leonardo Sciascia. A Quinto sabato 10 e domenica 11 ottobre, con ritrovo presso l’Unione Sportiva Marinara Italiana in via Gianelli e successiva tappa al centro anziani “La Rotonda”, quando ad essere interpretati saranno testi da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, “Il Corsaro Nero” di Emilio Salgari e “I Duellanti”, ancora di Camilleri.

Entrambi i percorsi prevedono due turni di rappresentazione, alle 16 e alle 17, e la partecipazione degli attori Andrea Benfante, Rita Castaldo, Paolo Drago, Pietro Montandon, Francesco Patanè, Alma Poli e Paolo Portesine. È inoltre prevista la possibilità di organizzare repliche mattutine per le scuole superiori, contattando la segreteria organizzativa di Lunaria telefonicamente allo 010.2477045, oppure via e-mail a info@lunariateatro.it.

La rassegna si completa con quattro itinerari spettacolari sempre in compagnia degli attori di Lunaria, a cominciare venerdì 9 ottobre alle 14:30, con replica il 13 alla stessa ora, da “Un affaccio sul mare: Villa Gaslini di Albaro”, visita guidata di Tiziana Buglione alla dimora di corso Italia edificata da Gino Coppedè tra il 1924 e il 1925 per la famiglia Canali e oggi sede della Fondazione Gerolamo Gaslini. L’ingesso è libero, offerta gradita per i bambini dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Gli altri tre percorsi, denominati “Sul mare del Levante cittadino”, hanno invece inizio alle 14:15 e sono condotti dalla storica del territorio Marcella Rossi Patrone e incentrati sul tema delle trasformazioni che interessarono cento anni fa i comuni autonomi di Sant’Ilario, Nervi, Quinto e Quarto in seguito al loro assorbimento nella “Grande Genova”. Nel dettaglio, il programma prevede il 17 ottobre “Dalla campagna al mare: la metamorfosi di Quarto”, dall’ex Ospedale Psichiatrico all’Istituto Gaslini toccando l’abbazia di San Gerolamo, per concludersi sul lungomare dei Mille dopo aver ripercorso due secoli di storia del quartiere; il 31 ottobre “Inevitabilmente sul mare: il fascino di Quinto”, una passeggiata sul lungomare a partire dai giardini Giacomo Lercaro, ricordando le vicende umane e sociali di una terra che ha trasformato in risorsa le proprie difficoltà; e il 7 novembre “Tra mare e monti: l’unicità di Nervi e Sant’Ilario”, dalla Chiesa di Sant’Ilario alle alture di Nervi, muovendosi in una campagna che è un balcone affacciato sul mare e sulla città, dove nei secoli si è modellato un paesaggio straordinario. Anche questi tre itinerari sono a ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it). Offerta gradita per Lunaria Teatro, si consigliano scarpe comode.

Il programma si completa, infine, con i due laboratori: “Il teatro del mare” curato dagli attori Andrea Benfante e Paolo Drago, dedicato alla lettura e all’interpretazione e rivolto agli studenti delle scuole del Levante cittadino; e “I suoni del mare” rivolto alle persone ipovedenti, curato dall’attrice Carola Stagnaro presso il Salone espositivo del Municipio 9 in via Giovanni Maggio. Anche in questo caso, per maggiori informazioni, si rimanda alla segreteria di Lunaria (tel. 010.2477045, e-mail a info@lunariateatro.it).

La rassegna “I Colori del Mare” è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Genova attraverso il bando “Trasformiamo le periferie” – Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della Città di Genova – Anno 2026.

Scarica qui il programma completo

Per informazioni sui laboratori tel. 010.2477045, info@lunariateatro.it