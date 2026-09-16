Da zero a mille, al via il percorso per aiutare i neogenitori per i primi tre anni

Genova. Prende forma “Da zero a mille“, il percorso promosso dal Comune di Genova per accompagnare le famiglie dalla nascita dei bambini e delle bambine fino al compimento dei tre anni.

L’iniziativa nasce nell’ambito del nuovo Centro per le Famiglie e mette al centro i così detti primi mille giorni, ovvero quella fase considerata decisiva per il benessere, la crescita e lo sviluppo dei bambini e delle bambine e per la costruzione di relazioni familiari positive.

“Sostenere i genitori fin dall’inizio significa investire nel futuro di tutta la comunità – dice l’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi − con “Da zero a mille” vogliamo essere accanto alle famiglie prima che una difficoltà diventi emergenza, offrendo ascolto, relazioni competenti e risposte coordinate. Dopo l’esperienza del modulo centrale a livello cittadino, compiamo oggi un ulteriore passo concreto, dando seguito all’impegno assunto dall’amministrazione: rendere questi percorsi fruibili anche a livello municipale, più vicini ai luoghi di vita delle famiglie e capaci di valorizzare le specificità e le reti di ciascun territorio. L’avvio nei Municipi Valpolcevera e Bassa Valbisagno rappresenta l’inizio di questa nuova modalità, che intendiamo progressivamente estendere per garantire pari opportunità di accesso e una presenza sempre più capillare. Avevamo promesso di decentrare i servizi sempre di più, e grazie al grande lavoro fatto con gli uffici e i Municipi siamo già partiti con il Municipio I – Centro Est in inverno, e ora partiremo con i primi corsi decentrati e a fine autunno seguiranno anche gli altri Municipi. Vogliamo che questi momenti informativi e di condivisione siano sempre di più e che siano presenti in tutta la città. Nessuna famiglia deve sentirsi sola in una fase tanto importante e delicata”.

“I primi mille giorni, dal concepimento al compimento dei due anni, sono la fase più delicata per lo sviluppo dell’individuo: è qui che si gettano le basi della salute fisica, emotiva e relazionale della persona di domani – spiega Alberto Ferrando presidente dell’Associazione Pediatri Extraospedalieri (Apel) − per questo informare correttamente le famiglie e sostenere i genitori fin da subito non è un dettaglio, ma un investimento fondamentale per tutta la comunità. Questo percorso è stato condiviso fin dall’inizio anche con le associazioni dei genitori del territorio: iniziative così si costruiscono insieme, pediatri, istituzioni e famiglie, non calate dall’alto. A renderlo possibile sono i pediatri di libera scelta, coinvolti direttamente nelle sedi dei Municipi in cui operano, secondo il principio di sussidiarietà: servizi vicino alle famiglie, nei luoghi che già conoscono. L’avvio nei due Municipi è un primo passo che auspichiamo si estenda a tutta l’area genovese”.

“Offrire due percorsi per le famiglie con bambini e bambine da zero a tre anni, suddividendole per aree geografiche è una innovazione che ci fa essere ancora più vicini ai cittadini del nostro municipio – aggiunge l’assessora ai Servizi alla Persona del Municipio III – Bassa Val Bisagno, Ica Arkel − il percorso valle si svilupperà alla casa di comunità di via Archimede, grazie al supporto del distretto sociosanitario 12 Area 3 ATS Liguria e alla biblioteca Lercari, mentre il percorso monte andrà direttamente presso la Sede Arci Città giardino 2.0, in via Fea, e raccoglierà così la specificità di quella zona, una delle poche che ha un saldo demografico positivo proprio per la grande presenza di nuove famiglie di giovane età. Questo percorso tiene in grande considerazione la necessità di accedere ai servizi di tutti quei cittadini e quelle cittadine che abitano nelle vallate e che vedono i servizi sempre lontani dalle loro case”.

“Il percorso “Da Zero a Mille. Il viaggio dei primi 1000 giorni” promosso in Val Polcevera è un’iniziativa dedicata alle future famiglie e ai nuclei con bambini e bambine nei primi anni di vita, realizzata attraverso una rete territoriale composta da Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, Centro per le Famiglie, servizi sanitari, biblioteche, associazioni e realtà del terzo settore – conclude l’assessora al Welfare del Municipio V – Valpolcevera Ilenia Rossi − gli incontri affrontano in modo multidisciplinare i principali temi legati alla nascita e alla crescita dei bambini: l’accompagnamento alla genitorialità, l’allattamento, la sicurezza domestica e la disostruzione pediatrica, il ruolo del padre, lo sviluppo psicomotorio, la lettura precoce, l’impatto delle tecnologie digitali, le allergie, l’osteopatia pediatrica e il benessere familiare. La caratteristica distintiva del percorso è la forte valorizzazione delle risorse della comunità locale. Gli appuntamenti si svolgono infatti in diversi luoghi del territorio, quali la Casa di Quartiere, la Casa della Cultura e la Biblioteca Cervetto, favorendo l’incontro tra famiglie, professionisti e realtà associative in un’ottica di prossimità e sostegno reciproco”.

“Da zero a mille” offre ai neogenitori un riferimento vicino, accessibile e non giudicante per affrontare dubbi, fatiche e cambiamenti della vita quotidiana. Il percorso prevede occasioni di informazione e confronto, orientamento ai servizi, ascolto e supporto alle competenze genitoriali, con la possibilità di attivare interventi più personalizzati quando emergano bisogni specifici o situazioni di fragilità.

Il modello valorizza il lavoro congiunto di professionalità sociali, sanitarie ed educative – tra cui pediatri di famiglia, ostetriche, psicologi, assistenti sociali ed educatori – e il raccordo con i servizi territoriali e il terzo settore. La collaborazione strutturata con l’Associazione Pediatri Extraospedalieri Liguri contribuisce alla qualità scientifica delle attività, alla promozione della salute e all’intercettazione precoce delle fragilità sociosanitarie.

La nuova fase territoriale prenderà avvio nei Municipi Valpolcevera e Bassa Valbisagno, dove il percorso sarà realizzato in raccordo con i servizi municipali, la rete sociosanitaria, i pediatri e le realtà educative e associative locali. Tali percorsi rappresentano un’azione integrata di promozione del benessere familiare nei primi mille giorni di vita. La prossimità consentirà di facilitare la partecipazione dei neogenitori, costruire risposte aderenti ai bisogni dei diversi quartieri e consolidare una rete stabile di accompagnamento nei primi tre anni di vita del bambino.

Il percorso si inserisce nella visione del Centro per le Famiglie come porta aperta e punto unico di informazione e orientamento: uno spazio in cui le famiglie non sono soltanto destinatarie di servizi, ma protagoniste attive, portatrici di esperienze e competenze. Incontri, laboratori e momenti di confronto favoriranno inoltre la partecipazione, l’auto-mutuo-aiuto e la costruzione di reti di prossimità.

Gli aggiornamenti e le informazioni operative saranno pubblicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Genova, del Centro per le Famiglie e dei Municipi interessati.

La specificità della Bassa Val Bisagno

Il territorio della Bassa Val Bisagno vedrà due diversi percorsi: uno a “valle” di sei incontri che si svolgerà presso la Casa di comunità di via Archimede e alla Biblioteca civica Lercari tra fine settembre e fine novembre e uno a “monte” presso i locali di arci città giardino 2.0 in via Fea proprio presso il complesso del “Biscione” che si articolerà tra gennaio e maggio 2027 con ben 8 incontri (di cui l’ultimo alla civica biblioteca Lercari).

L’obiettivo è portare alcune attività e occasioni di confronto direttamente nei luoghi di vita quotidiana delle famiglie, favorendo una maggiore partecipazione di coloro che incontrano difficoltà negli spostamenti verso le sedi tradizionali degli incontri.

Questa scelta nasce dalla consapevolezza che:

• la distanza dai servizi può rappresentare una barriera alla partecipazione;

• gli spostamenti con il trasporto pubblico risultano particolarmente complessi per famiglie con neonati e bambini piccoli;

• l’offerta di interventi nei quartieri favorisce l’inclusione, la costruzione di reti di vicinato e l’emersione precoce dei bisogni;

• la prossimità rappresenta uno strumento concreto di contrasto alle disuguaglianze di accesso ai servizi.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che gli spostamenti verso le sedi dei servizi possono rappresentare un ostacolo per alcune famiglie con bambini e bambine nella fascia dei primi mille giorni appunto, e intende favorire una maggiore partecipazione, portando momenti di informazione, ascolto e confronto all’interno del quartiere.

Centro per le Famiglie: quale ruolo?

In questa prospettiva il Centro per le Famiglie assume il ruolo di facilitatore di comunità, contribuendo a ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi, promuovendo reti di sostegno tra famiglie e rafforzando la presenza dei servizi nei luoghi di vita dei cittadini, attraverso un modello di intervento sempre più orientato alla prossimità e all’inclusione.

In questo quadro il Centro per le Famiglie del Comune di Genova svolge una funzione di raccordo, coordinamento e accompagnamento delle iniziative, favorendo la costruzione di reti territoriali e la partecipazione attiva delle famiglie.

Oltre a curare gli aspetti organizzativi e di connessione tra i diversi partner coinvolti, il Centro per le Famiglie promuove occasioni di incontro, informazione e confronto sui temi della genitorialità, contribuendo a rendere l’offerta dei servizi più accessibile, integrata e vicina ai bisogni dei nuclei familiari.