Da Genova alla ribalta nazionale: a Monza l’anteprima di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, musical di Italiashow

Genova. Sarà il Teatro Manzoni di Monza a ospitare, sabato 3 ottobre alle ore 15, l’anteprima nazionale di “Alice nel Paese delle Meraviglie Musical“, la nuova produzione italiana inedita firmata da ItaliaShow, azienda di Genova, e Nati da un Sogno. Uno spettacolo originale e di grande impatto visivo che porta in scena una versione spettacolare del capolavoro di Lewis Carroll, pensata per incantare i più piccoli e conquistare il pubblico di ogni età.

Dietro la magia delle scenografie fantastiche, delle musiche coinvolgenti e delle coreografie, lo spettacolo cela una chiave di lettura profondamente contemporanea. La protagonista è un’Alice tredicenne stanca di sentirsi ripetere che è “ora di crescere” e di dover già decidere cosa farà da grande. Attraverso la celebre caduta nel “Paese delle Meraviglie”, inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice compirà un viaggio di formazione surreale e divertente.

Sarà proprio la caduta nel Paese delle Meraviglie a metterla di fronte a un mondo nel quale il tempo sembra avere regole tutte sue: Alice incontrerà gli abitanti di questo universo surreale e, tra una canzone, un incontro e un tè decisamente fuori dall’ordinario, scoprirà che crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Un messaggio rivolto ai più giovani, ma anche agli adulti: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

“Abbiamo voluto raccontare una Alice vicina ai ragazzi di oggi – spiega la regista e autrice Roberta Bonino –. Una ragazzina che si trova davanti alle aspettative degli adulti e alla paura di dover crescere troppo in fretta. Il Paese delle Meraviglie diventa così il luogo nel quale può perdersi, giocare, immaginare e, alla fine, ritrovare se stessa”.

La squadra creativa: tanta Liguria, a partire da Giorgio Camandona

A dare forma allo show è un team che vede tanti genovesi e liguri in squadra. Le coreografie sono curate da Giorgio Camandona, nato sotto la Lanterna e diventato un nome d’eccellenza del panorama musical italiano: interprete per anni di Peter Pan, è direttore artistico di Italy Bares e coreografo di Flashdance.

Giorgio Camandona

La produzione esecutiva è curata dalla genovese ItaliaShow, con la direzione di produzione di Fabio Milite, l’assistenza alla produzione di Giada Ronco Milanaccio, l’ufficio stampa, il marketing e l’organizzazione del tour a cura di Italiashow coordinata da Franco Di Spirito.

Il resto della squadra: soggetto, scrittura e regia sono della savonese Roberta Bonino, mentre liriche e la direzione cori sono di Andrea Chiovelli. Le musiche, gli arrangiamenti e la direzione musicale portano la firma del Maestro Stefano Lori (già autore di successo per A Christmas Carol e Pinocchio), mentre la supervisione artistica è affidata a Mauro Simone (regista, tra gli altri, di Flashdance e La Febbre del Sabato Sera e dello show di Katia Follesa, No vabbè mi adoro).

Completano il team creativo l’albissolese Lucia Giorgio (scenografie), la sanremese Lara Fusco (costumi), la savonese Michela Atzori (make-up design), Riccardo Antonino (progetto video e grafico). e i genovesi Fulvio Fusaro (disegno del suono per Artemusica) e Lorenza Pasquale (light designer).

Il cast

Sul palco, il ruolo della protagonista Alice è affidato all’artista savonese Giulia Chiovelli, già applaudita come giovanissima protagonista di Matilda nella produzione del Teatro Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo. Chiovelli si alternerà in alcune date con Giulietta Rebeggiani, attrice e doppiatrice, vista sul grande schermo in Favolacce (con Elio Germano) e Storia di una notte (con Anna Foglietta).

Giulia Chiovelli e Giada Maragno

Nel ruolo della carismatica Regina di Cuori troviamo Giada Maragno, interprete dalla solida esperienza nel musical e nella musica dal vivo. Ha lavorato in produzioni come Sister Act e We Will Rock You (Killer Queen in Italia e cover di Anastacia in Olanda) e ha prestato la sua voce a Lady Kara in Parsifal, l’ultimo album di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. E’ stata inoltre protagonista di importanti esperienze internazionali e televisive come The Voice Francia.

Lo Stregatto è interpretato da Luna Racini, cantautrice, content creator e doppiatrice cantata per varie produzioni (Netflix, Paramount+ e altre). Racini si alternerà inoltre con Maragno in alcune date nel ruolo della Regina di Cuori.

Luna Racini

Completano il cast Giuliano Latella (Cappellaio Matto), Matteo Trentini (Bianconiglio), Maria Virginia Agostini (Lepre Marzolina), Giorgio Zobel (Brucaliffo), Michele Matzeu e Jury Cantarella (Pinco Panco e Panco Pinco), Matilde Pellegri (capoballetto) insieme all’ensemble composto dallo spezzino Ricc Andrés Demartini e da Elena Idini, Christian Bondanese e Justine Caenazzo.

Note di regia

Alice ha tredici anni e un grande desiderio: fermare l’orologio. Stanca di sentirsi dire che è “ora di crescere” e di dover scegliere cosa fare da grande, vorrebbe solo che il tempo smettesse di correre. Ma il tempo, nel Paese delle Meraviglie, ha regole tutte sue…

Inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice precipita in un mondo di colori vibranti, canzoni coinvolgenti e personaggi indimenticabili. In questo viaggio magico, tra un tè folle con il Cappellaio e le parole buffe di un gatto sornione, Alice scoprirà una verità inaspettata: crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Capirà che diventare grandi è l’avventura più incredibile di tutte, un viaggio dove l’immaginazione dell’infanzia diventa la forza per costruire il proprio futuro.

“Alice nel paese delle meraviglie” è un musical per tutta la famiglia che incanta i piccoli con la sua magia e abbraccia i grandi con un messaggio di speranza: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

Informazioni e Tour

Dopo il debutto di Monza, “Alice nel Paese delle Meraviglie Musical” sarà protagonista di un lungo tour nazionale che toccherà alcuni dei principali teatri italiani. Il calendario 2026 proseguirà il 10 ottobre a Verona, quindi a dicembre farà tappa a Salerno, Napoli, Cassino, Aprilia, Alessandria, Asti, Aosta e Villadossola. Nel 2027 il tour proseguirà, tra le altre città, a Varese, Gallarate, Arezzo, Mantova, Schio, Conegliano Veneto, Bergamo, Cremona, Ferrara, Piacenza, Roma, Grosseto, Civitanova Marche, Pescara e infine Genova, dove lo spettacolo sarà in scena il 29 maggio al Teatro Politeama Genovese.