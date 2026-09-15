Cure per migranti e persone fragili, Lodi scrive alla Regione: «Servono soluzioni nelle case di comunità»

Genova. Garantire un accesso effettivo, continuativo e strutturato alla medicina generale e alle cure primarie anche per le persone migranti e in condizioni di vulnerabilità sociale, amministrativa o abitativa presenti sul territorio.

La richiesta arriva dall’assessora comunale al welfare Cristina Lodi, che ha inviato una lettera alla Regione per chiedere di trovare soluzioni congiunte rivolte ai titolari di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) ed ENI (Europeo Non Iscritto) di accedere alle prestazioni di medicina generale attraverso le case di comunità.

“La tutela della salute – ha sottolineato Lodi – rappresenta un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività. Tale principio assume particolare rilevanza nei confronti delle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale, abitativa o amministrativa, per le quali l’accesso tempestivo alle cure può rappresentare un elemento determinante di inclusione, prevenzione e contrasto all’aggravamento delle condizioni di salute”.

“Il modello delle case di comunità, previsto dalla nuova organizzazione territoriale del sistema sociosanitario, rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione e di prossimità – aggiunge Lodi – Ringrazio i medici volontari degli ambulatori, che oggi sopperiscono a questa mancanza, senza i quali non ci sarebbero cure continuative per queste persone”.