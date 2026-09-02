Genova. Pulizia e manutenzione delle aiuole e delle siepi davanti al Castello di Nervi, rimozione della vegetazione infestante, ripristino dei tratti sconnessi della pavimentazione, lavaggio delle panchine, delle piazzole dei cassonetti, dei cestini gettacarte e del sottopasso di viale delle Palme: sono le attività avviate da Aster e Amiu nel primo tratto della passeggiata Anita Garibaldi, dal porticciolo ai Bagni Medusa, per la prosecuzione delle Giornate della cura del territorio dedicate alle passeggiate a mare genovesi.

Dopo corso Italia e la passeggiata di Pegli, quindi, il terzo appuntamento ha fatto tappa nel levante genovese, in uno dei luoghi maggiormente iconici della città, vale a dire la passeggiata Anita Garibaldi. Obiettivo è migliorare il decoro, la sicurezza e la fruibilità di uno dei luoghi più frequentati e conosciuti della città attraverso un insieme coordinato di interventi di pulizia e manutenzione. Alle attività di Aster e Amiu si affianca la collaborazione dell’associazione Genovamade.

Aster si è occupata della manutenzione del verde, della rimozione della vegetazione infestante e della riparazione di alcuni tratti di pavimentazione e, insieme a Genovamade, si è presa cura di panchine e ringhiere, mentre Amiu ha messo in campo tre squadre di spazzamento, lavaggio e sanificazione, oltre a una quarta squadra per la rimozione dei rifiuti dalle spiagge.

“Le nostre passeggiate a mare fanno parte della vita quotidiana di chi vive a Genova e sono un biglietto da visita per chi sceglie la nostra città per trascorrere qualche giorno di vacanza – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – per questo dobbiamo prendercene cura con continuità, tutelandone insieme la bellezza, la sicurezza e la fruibilità. A Nervi interveniamo sul primo tratto della passeggiata Anita Garibaldi con un lavoro di squadra che coinvolge Aster, Amiu e l’associazione Genovamade e riguarda il verde, la pavimentazione, le panchine, le ringhiere e la pulizia. Prendersi cura di questi luoghi significa rispettare chi li vive ogni giorno e accogliere sempre meglio chi arriva a Genova”.

“La cura del territorio richiede continuità, programmazione e una visione complessiva che tenga insieme manutenzione, verde, decoro e sicurezza – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Massimo Ferrante – intervenire sulla passeggiata di Nervi significa preservare un’infrastruttura dal grande valore paesaggistico e sociale, quotidianamente sottoposta sia all’azione degli agenti atmosferici sia a un intenso afflusso di persone. Con questi interventi vogliamo prevenire il degrado, intervenire sulle situazioni che richiedono maggiore attenzione e garantire nel tempo la qualità e la sicurezza di uno dei luoghi pubblici più frequentati e amati di Genova”.

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Giornata della cura del territorio a Nervi

“La bellezza della nostra città – aggiunge l’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu – è un patrimonio che va tutelato ogni giorno e la cura dell’ambiente urbano è uno degli strumenti più concreti per farlo. Le giornate della cura nascono proprio con l’obiettivo di mettere insieme pulizia, decoro, attenzione al verde e qualità degli spazi pubblici attraverso interventi coordinati. Dopo corso Italia e Pegli proseguiamo a Nervi con un’azione che non vuole essere episodica, ma parte di un percorso continuativo per rendere i luoghi della città più curati, accoglienti e vivibili“.

“La passeggiata Anita Garibaldi è uno spazio pubblico di straordinario valore, nel quale paesaggio, identità e vita quotidiana si incontrano – sottolinea l’assessora all’Urbanistica, Francesca Coppola – la qualità urbana passa anche dalla capacità di prenderci cura dei luoghi esistenti, valorizzandone le caratteristiche e rendendoli sempre più accessibili, accoglienti e fruibili. Intervenire sulla passeggiata di Nervi significa quindi non soltanto migliorarne il decoro, ma anche tutelare e valorizzare un luogo che rappresenta una parte importante dell’identità di Genova e del suo rapporto con il mare”.

“Essere al servizio della città significa prendersi cura dei suoi spazi, mettendo a disposizione competenze, professionalità e attenzione alle esigenze di chi li vive – conclude Francesca Aleo, direttrice generale di Aster. – è questo il ruolo della nostra azienda: tradurre gli indirizzi dell’amministrazione in interventi concreti, grazie al lavoro delle nostre squadre e alla collaborazione con le altre realtà del territorio. Le attività realizzate a Nervi hanno riguardato un primo tratto dal porticciolo ai Bagni Medusa: il lavoro proseguirà nei prossimi mesi su tutta la passeggiata, con l’obiettivo di preservare e rendere sempre più accogliente un luogo tanto importante per Genova”.