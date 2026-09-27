  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Oltreoceano

Carovana di solidarietà a Cuba, Candia (Avs): “Emergenza sanità, rompere subito il blocco”

La missione ha consegnato medicinali e materiale scolastico alla popolazione cubana in difficoltà per l'embargo imposto dagli Stati Uniti

Generico settembre 2026

Genova. “L’isolamento economico ai danni di Cuba sta causando gravi ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione, in particolare bambini, anziani e malati. Salvo rare eccezioni, l’importazione di combustibile è bloccata e si verificano blackout anche di 30 o 40 ore. Il 30% dei cubani ha difficoltà nell’accesso all’acqua, è difficile la conservazione dei cibi, tre quarti della popolazione soffre di carenze alimentari, il 73% delle strutture alberghiere sono chiuse, si sono persi 300 mila posti di lavoro nel turismo, l’inflazione è al 25% e raggiunge il 36% per gli alimenti. Questo disastro, un’autentica emergenza umanitaria, è la conseguenza delle sanzioni degli Usa di Trump contro Cuba”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS Liguria, racconta la drammatica situazione cubana, di cui è testimone diretta come componente della Carovana italiana di solidarietà, promossa da Arci, Cgil, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Nexus, ANPI, Arcs, Aoi e Rete Pace & Disarmo. Alla spedizione partecipa anche Guglielmo Frisone, consigliere municipale di AVS in Bassa Val Bisagno. La delegazione italiana ha donato materiale scolastico e sanitario a scuole e ospedali dell’isola.

“È un modo per contrastare concretamente il blocco messo in atto dagli Usa nei confronti di Cuba, che ricade direttamente sulla vita della popolazione. Siamo venuti qui, insieme a associazioni, sindacati e altri amministratori locali italiani, deputati ed europarlamentari, perché in questo momento conta esserci”, spiega Selena Candia.

“La mancanza di elettricità ha effetti sul trasporto, sull’agricoltura, l’istruzione, sull’accesso all’acqua e su ogni aspetto della vita a Cuba. Stanno aumentando i rischi per la salute, in particolare per le malattie trasmesse per la contaminazione dell’acqua, per la malnutrizione, per la mortalità infantile. Stanno crescendo la violenza e i problemi di salute mentale”, denuncia la capogruppo ligure di Alleanza Verdi e Sinistra, che spiega: “Per raggiungere l’indipendenza dalle importazioni, Cuba sta lavorando a una transizione energetica totale, con l’obiettivo di installare fonti rinnovabili che facciano raggiungere la totale autonomia entro il 2050”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.