Carovana di solidarietà a Cuba, Candia (Avs): “Emergenza sanità, rompere subito il blocco”

Genova. “L’isolamento economico ai danni di Cuba sta causando gravi ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione, in particolare bambini, anziani e malati. Salvo rare eccezioni, l’importazione di combustibile è bloccata e si verificano blackout anche di 30 o 40 ore. Il 30% dei cubani ha difficoltà nell’accesso all’acqua, è difficile la conservazione dei cibi, tre quarti della popolazione soffre di carenze alimentari, il 73% delle strutture alberghiere sono chiuse, si sono persi 300 mila posti di lavoro nel turismo, l’inflazione è al 25% e raggiunge il 36% per gli alimenti. Questo disastro, un’autentica emergenza umanitaria, è la conseguenza delle sanzioni degli Usa di Trump contro Cuba”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS Liguria, racconta la drammatica situazione cubana, di cui è testimone diretta come componente della Carovana italiana di solidarietà, promossa da Arci, Cgil, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Nexus, ANPI, Arcs, Aoi e Rete Pace & Disarmo. Alla spedizione partecipa anche Guglielmo Frisone, consigliere municipale di AVS in Bassa Val Bisagno. La delegazione italiana ha donato materiale scolastico e sanitario a scuole e ospedali dell’isola.

“È un modo per contrastare concretamente il blocco messo in atto dagli Usa nei confronti di Cuba, che ricade direttamente sulla vita della popolazione. Siamo venuti qui, insieme a associazioni, sindacati e altri amministratori locali italiani, deputati ed europarlamentari, perché in questo momento conta esserci”, spiega Selena Candia.

“La mancanza di elettricità ha effetti sul trasporto, sull’agricoltura, l’istruzione, sull’accesso all’acqua e su ogni aspetto della vita a Cuba. Stanno aumentando i rischi per la salute, in particolare per le malattie trasmesse per la contaminazione dell’acqua, per la malnutrizione, per la mortalità infantile. Stanno crescendo la violenza e i problemi di salute mentale”, denuncia la capogruppo ligure di Alleanza Verdi e Sinistra, che spiega: “Per raggiungere l’indipendenza dalle importazioni, Cuba sta lavorando a una transizione energetica totale, con l’obiettivo di installare fonti rinnovabili che facciano raggiungere la totale autonomia entro il 2050”.