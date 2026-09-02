Crisi Amt, il sindaco Crucioli invita Bucci e Salis a Santo Stefano: “Il tempo stringe, basta divergenze”

Genova. Il sindaco di Santo Stefano D’Aveto, l’ex senatore e consigliere comunale Mattia Crucioli, invita il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca metropolitana Silvia Salis a un “incontro chiarificatore” in “terreno neutro”, proprio nella sua Santo Stefano, sulla situazione di Amt e chiede a entrambi gli amministratori di smetterla con le reciproche accuse e di trovare soluzioni, in fretta.

Crucioli lo fa con una lettera aperta, “in qualità di modesto sindaco di montagna”. Scrive: “Ho potuto constatare direttamente l’impegno che profondete per il rilancio delle aree interne della Regione e della Città metropolitana di Genova e so dunque che state facendo e farete quanto in vostro potere per tutelare il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, compresi quelli che vivono nei piccoli comuni montani come il mio. Proprio nella consapevolezza del vostro costante impegno e della vostra buona fede, mi permetto di dirvi che la reciproca accusa di contare balle e di boicottare il risanamento di Amt è sminuente del vostro ruolo e, soprattutto, risulta sterile e dannosa per i cittadini che rappresentate”.

“Sono perfettamente consapevole che nell’agone politico l’attacco sferrato anche duramente all’ avversario politico può avere una sua valenza ed efficacia comunicativa: io stesso vi ho talvolta anche aspramente criticati. Tuttavia, nel caso di Amt il tempo stringe e le divergenze vanno temporaneamente messe da parte per trovare soluzioni“, continua.

“Pende un’istanza di fallimento, è stato presentato un piano di risanamento che sembra sia ancora tutto da finanziare e a giorni entrerà in vigore il nuovo orario invernale senza che i cittadini abbiano in alcun modo potuto ancora comprendere se e cosa cambierà per loro quanto al trasporto pubblico locale”, aggiunge Crucioli.

“Le comunicazioni tra Comune/Città Metropolitana e Regione a colpi di comunicati stampa non fanno che pregiudicare una situazione già di per sé molto seria e complessa. Posto che i dati, PEC, bonifici, tagli, disponibilità, non sono opinioni e credo che parlandosi di persona sia possibile individuare soluzioni, propongo alla sindaca metropolitana di valutare di invitare all’incontro con i sindaci del territorio e i vertici di Amt calendarizzato per martedì 8 settembre anche alla Regione Liguria“.

“In alternativa, vi invito entrambi in terreno neutro presso il Comune di Santo Stefano d’Aveto questa domenica o in qualunque altra data per un confronto chiarificatore”. Conclude, “con stima e simpatia”, Mattia Crucioli.