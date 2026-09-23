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Cronaca

Oltre un etto di crack nascosto nel forno della cucina: 31enne arrestato in centro storico

Lo avevano visto in strada mentre vendeva una dose a un italiano di 53 anni, così ne hanno perquisito l'abitazione

carabinieri centro storico

Genova. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro hanno arrestato per spaccio un gabonese 31enne. Ieri pomeriggio durante un servizio in centro storico i militari dell’Arma avevano visto il 31enne cedere una dose di droga a un 53enne italiano.

A quel punto hanno approfondito il controllo perquisendo il domicilio dello straniero e nel forno incassato della cucina hanno trovato 110 grammi di crack, un bilancino di precisione e circa 450 euro in contanti,

Il 31enne è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi, mentre il 53enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

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