Emergenza crack in centro storico, la polizia locale scopre un pusher in zona Prè

Genova. Venerdì sera nuova operazione antidroga del gruppo operativo specializzato della polizia locale di Genova nella zona di via Prè.

Dopo le 19.00 gli agenti hanno assistito in vico Santa Fede alla cessione di stupefacenti da parte di un presunto pusher. Uno degli acquirenti, di nazionalità italiana, è stato fermato in via del Campo e trovato in possesso di tre dosi di crack.

Acquisito il riscontro oggettivo della cessione, gli agenti hanno fermato lo spacciatore. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di una consistente somma di denaro posta sotto sequestro in quanto provento dell’attività illecita.

L’uomo, di origine straniera, è stato quindi identificato come irregolare sul territorio nazionale e gravato da due precedenti per reati in materia di stupefacenti, per uno dei quali ha scontato un periodo di custodia cautelare terminato a giugno 2026.

Dell’arresto è stato avvisato il pm di turno che ha disposto la custodia cautelare per il pusher. A seguito del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui l’obbligo quotidiano di firma.