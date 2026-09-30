La Costituzione come rifugio, diritti e protezione, sabato 3 ottobre a Sampierdarena incontro per i cittadini stranieri

Genova. Sabato 3 ottobre, alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Centro Civico Buranello, si terrà l’incontro pubblico “La Costituzione come rifugio, diritti e protezione”, un appuntamento dedicato all’informazione e alla conoscenza degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento italiano, con particolare attenzione a cittadini stranieri, famiglie, minori e donne in situazioni di vulnerabilità.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Casa della Costituzione, insieme all’Associazione Fratelli Ecuadoriani Genova e al media digitale Vision Latina, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio Centro Ovest. L’ingresso è libero e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Un unico filo conduttore: la tutela della persona Al centro dell’incontro sarà il tema della protezione della persona, della famiglia e della legalità nei momenti di maggiore fragilità. Attraverso gli interventi di quattro relatori con competenze in ambito giudiziario, legale e di pubblica sicurezza, saranno approfonditi alcuni degli strumenti attraverso i quali istituzioni, tribunali e forze dell’ordine possono intervenire per tutelare minori, vittime di violenza e persone coinvolte in situazioni di dipendenza patologica o difficoltà economica.

L’obiettivo è offrire ai partecipanti informazioni chiare e concrete sui propri diritti e sulle possibilità di accesso ai servizi e agli strumenti di protezione disponibili.

Cittadinanza, residenza e tutela dei minori. Ad aprire i lavori sarà Domenico Pellegrini, presidente del Tribunale per i Minorenni, che affronterà il tema della cittadinanza per i giovani nati in Italia, con particolare riferimento al requisito della residenza legale continuativa fino al compimento della maggiore età. Il magistrato approfondirà inoltre il tema delle separazioni familiari e della tutela dei diritti dei figli, compreso il diritto all’ascolto e al mantenimento, anche oltre il compimento dei diciotto anni.

Ludopatia e sovraindebitamento. Seguirà l’intervento di Ilaria Palmeri, giudice civile presso il Tribunale di Pavia, dedicato alla ludopatia e alle conseguenze economiche e familiari che possono derivarne. Saranno illustrati, tra gli altri aspetti, il ruolo della certificazione del SerD, le funzioni del giudice tutelare e dell’amministratore di sostegno nella protezione della persona e del patrimonio, nonché gli strumenti previsti per affrontare le situazioni di crisi da sovraindebitamento.

Violenza di genere e violenza domestica. Il terzo intervento sarà affidato all’avvocata penalista Alessandra Volpe e sarà dedicato alla violenza di genere e alla violenza domestica. Saranno affrontati temi quali stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza economica, con riferimento anche agli strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela delle vittime. L’intervento approfondirà inoltre le misure di sostegno economico, tra cui il Reddito di libertà, e la rete territoriale di protezione: dal numero di emergenza 112 al numero nazionale 1522, fino ai Centri Antiviolenza.

Sicurezza, prevenzione e strumenti operativi. A chiudere i lavori sarà Maurizio Barisone, sostituto commissario della polizia di Stato in quiescenza, che affronterà gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela concreta delle vittime.

Saranno illustrati strumenti quali l’ammonimento del questore, le misure previste dal Codice Rosso, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, oltre alle modalità operative della denuncia-querela. Particolare attenzione sarà dedicata anche al ruolo delle case rifugio e alle possibilità di accesso al permesso di soggiorno per le vittime di violenza di genere. Informazione e orientamento per la cittadinanza L’incontro vuole rappresentare uno spazio pubblico di informazione, confronto e orientamento, rivolto a cittadini, famiglie, operatori e a tutte le persone interessate a conoscere meglio i propri diritti e gli strumenti di tutela disponibili. Conoscere le procedure, i servizi e le autorità a cui rivolgersi può infatti rappresentare un primo passo importante per affrontare situazioni di difficoltà e vulnerabilità.