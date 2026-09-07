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Sostegno economico

Costi della scuola e solidarietà, i progetti della Caritas Diocesana di Genova per supportare lo studio

Due progetti a sostegno delle famiglie per le spese scolastiche

Generico settembre 2026

Genova. Per l’undicesimo anno Caritas Diocesana di Genova promuove l’iniziativa “Tutti in classe!”, per sostenere le famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto Vicariali e che non riescono ad affrontare i costi della scuola. Nelle scorse edizioni, sono state supportate oltre 100 famiglie, grazie alle donazioni ricevute.

Un risultato che fa la differenza nel percorso scolastico perché nessun bambino resti indietro. La correlazione tra povertà economica ed educativa è fortissima e gli studi rivelano come l’educazione, gli stimoli culturali, sociali e formativi siano una via di uscita dalla spirale della povertà, favorendo nei bambini la capacità di apprendimento e l’autostima e, in ultima analisi, ponendo le basi per crescere anche nelle successive fasi della vita.

Quest’anno, a “Tutti in classe!” si affianca la possibilità di sostenere anche i bambini ucraini e le loro famiglie impoverite dalla guerra, grazie al progetto “Lo Zainetto Scolastico” promosso da Caritas-Spes Odessacon cui Caritas Genova mantiene una consolidata relazione operativa. L’obiettivo è allargare la condivisione e la corresponsabilità, tenendo insieme le esigenze locali e uno sguardo internazionale, nel segno della grande partecipazione che i genovesi hanno dimostrato fin dalle fasi iniziali della guerra verso il popolo ucraino. Sul sito www.caritasgenova.it tutte le informazioni per donare

Generico settembre 2026
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