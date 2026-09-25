Corso Firenze, automobilista investe uomo di 85 anni sulle strisce: ricoverato in codice giallo

Genova. Un’automobilista ha investito un uomo di 85 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 all’altezza di corso Carbonara. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’automedica e il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese.

Per l’intervento è scattato il codice giallo: l’anziano, cadendo a terra, ha battuto la testa e riportato una ferita lacero-contusa alla nuca. È stato spinalizzato e portato al pronto soccorso del Policlinico San Martino per approfondimenti diagnostici.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, è stato colpito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, rovinando a terra e riportando una ferita lacero-contusa alla nuca.

Il conducente dell’auto non ha avuto necessità di cure.

Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti.