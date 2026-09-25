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Castelletto

Corso Firenze, automobilista investe uomo di 85 anni sulle strisce: ricoverato in codice giallo

Sul posto 118, Croce Bianca Genovese e polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti

Generico settembre 2026

Genova. Un’automobilista ha investito un uomo di 85 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 all’altezza di corso Carbonara. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’automedica e il distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese.

Per l’intervento è scattato il codice giallo: l’anziano, cadendo a terra, ha battuto la testa e riportato una ferita lacero-contusa alla nuca. È stato spinalizzato e portato al pronto soccorso del Policlinico San Martino per approfondimenti diagnostici.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, è stato colpito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, rovinando a terra e riportando una ferita lacero-contusa alla nuca.

Il conducente dell’auto non ha avuto necessità di cure.

Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti.

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