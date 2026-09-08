Corso Europa, corsia chiusa “a sorpresa”: colpa dell’acqua che gocciola da un cavalcavia

Genova. Nuova grana per la viabilità in corso Europa. Dallo scorso 27 agosto è presente un restringimento di carreggiata in direzione Levante in corrispondenza del cavalcavia di via Francesco Saverio Borghero, in zona Quarto. Ad essere interdetta per un breve tratto è la corsia centrale, elemento che rende la limitazione ancora più pericolosa trovandosi proprio in mezzo alla carreggiata e all’uscita di una curva.

La transenna installata dagli operatori di Aster è stata posizionata proprio nel punto in cui si verifica un gocciolamento dall’impalcato del cavalcavia, una lenta ma costante caduta d’acqua che rende scivoloso l’asfalto. Per questo la polizia locale ha disposto in via precauzionale la chiusura della corsia centrale, quasi due settimane fa.

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante conferma che la limitazione è dovuta proprio al percolamento che arriva dell’impalcato sovrastante corso Europa: “I nostri tecnici stanno cercando di capire le cause per bloccarlo”, spiega. D’altra parte, il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo sostiene che quell’acqua continui a gocciolare da tempo, con potenziale pericolo soprattutto per le due ruote.

Ma in corso Europa – è il caso di dirlo – piove sul bagnato. Il restringimento “a sorpresa” si trova appena dopo il viadotto sul rio Priaruggia, soggetto a un’ordinanza di limitazione di carico dopo che le ispezioni hanno classificato il manufatto in classe di attenzione alta. Ordinanza che tuttavia risulta di fatto congelata, visto che nel frattempo il Comune ha avviato i monitoraggi urgenti rilanciando l’appello alla Regione per sbloccare i 40 milioni residui dell’accordo sui ristori di Autostrade post Morandi.

Il viadotto sul rio Priaruggia

L’altro “grande malato” è il doppio viadotto sul torrente Sturla per cui Tursi ha già avviato la progettazione della messa in sicurezza. Criticità strutturali che riguardano probabilmente l’intera estensione della Pedemontana, mettendo a rischio la circolazione dei mezzi pesanti tra cui i bus di una linea di forza di Amt e i mezzi della raccolta rifiuti. Negli scorsi mesi erano stati avviati i lavori per la messa in sicurezza di via Sartorio, la passerella pedonale adiacente a Villa Spinola, con disagi per la viabilità.