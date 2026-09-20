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Rieccolo

Cornigliano, l’asilo Castello Raggio riapre a pieno regime: terminati i lavori antincendio

I lavori di restyling sono durati quasi tre anni, un investimento da 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR

Generico settembre 2026

Genova. Buone notizie per Cornigliano. L’asilo nido Castello Raggio riapre completamente dopo i lavori di messa in sicurezza e adeguiamento rispetto alle normative antincendio.

Ilm nido potrà accogliere 40 bambine e bambini contro i 28 precedenti, con tre sezioni, nuovi spazi educativi progettati insieme al personale, una grande aula polivalente, impianti completamente rifatti, infissi nuovi, aree esterne riqualificate e un ascensore che garantisce piena accessibilità.

L’intervento era stato finanziato nel 2023 con un totale di 23 milioni e 650mila euro nell’ambito del piano di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico e antisismico di 11 scuole d’infanzia e nidi. I piccoli studenti del Castello Raggio, per il periodo dei lavori, erano stati trasferiti a villa Bickley, in via Cervetto.

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