Genova. Buone notizie per Cornigliano. L’asilo nido Castello Raggio riapre completamente dopo i lavori di messa in sicurezza e adeguiamento rispetto alle normative antincendio.

Ilm nido potrà accogliere 40 bambine e bambini contro i 28 precedenti, con tre sezioni, nuovi spazi educativi progettati insieme al personale, una grande aula polivalente, impianti completamente rifatti, infissi nuovi, aree esterne riqualificate e un ascensore che garantisce piena accessibilità.

L’intervento era stato finanziato nel 2023 con un totale di 23 milioni e 650mila euro nell’ambito del piano di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico e antisismico di 11 scuole d’infanzia e nidi. I piccoli studenti del Castello Raggio, per il periodo dei lavori, erano stati trasferiti a villa Bickley, in via Cervetto.