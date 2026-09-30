Nasce il Coordinamento dei giovani imprenditori cinesi di Genova e Provincia

Genova. Una nuova generazione di imprenditori, pienamente inserita nel tessuto economico genovese e pronta a costruire nuove relazioni tra Genova, l’Italia e i mercati internazionali. Nasce in seno a Confcommercio Genova il Coordinamento dei giovani imprenditori Cinesi di Genova e Provincia, un nuovo organismo pensato per rappresentare e mettere in rete una componente imprenditoriale sempre più dinamica e presente nei diversi settori del terziario.

A guidare il coordinamento sarà Luciana Hu, imprenditrice attiva nel settore retail e nel commercio al dettaglio, con una conoscenza diretta delle nuove dinamiche del punto vendita e dei cambiamenti nelle abitudini di consumo. Al suo fianco, in qualità di vice coordinatrice, Wen Wen Fan, imprenditrice del mondo beauty e dell’estetica.

Entrano a far parte del coordinamento anche Rui Ji, Qun Su, Nicola Yin, Chang Guo e Fabrizio Viscardi, espressione di differenti esperienze imprenditoriali e di una generazione che considera Genova non soltanto il luogo nel quale sviluppare la propria attività ma una città in cui continuare a investire e costruire nuove opportunità.

Il nuovo coordinamento, si legge nella nota dell’associazione, non rappresenta la nascita di un’associazione separata o parallela a Confcommercio: al contrario, il progetto si fonda sulla piena integrazione delle imprese all’interno del sistema associativo e dei sindacati di categoria di appartenenza, creando allo stesso tempo uno spazio trasversale di confronto capace di facilitare il rapporto con la Confcommercio, le istituzioni e il tessuto economico cittadino.

“È proprio questo l’aspetto che consideriamo più importante − sottolinea Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova − non stiamo costruendo un’associazione dentro l’associazione ma stiamo facendo esattamente il contrario: vogliamo che questi giovani imprenditori entrino pienamente nel nostro sistema, nelle rispettive categorie e nella vita associativa. Il coordinamento dovrà essere uno strumento capace di favorire questo percorso, facilitando il confronto, la conoscenza reciproca e l’accesso alla rappresentanza istituzionale e a tutti i servizi che mettiamo quotidianamente a disposizione delle imprese, dall’assistenza fiscale e sindacale alla formazione e alla consulenza”.

L’esperienza genovese si inserisce in un percorso che vede già diverse realtà del sistema Confcommercio nazionale impegnate nel rapporto con l’imprenditoria di origine cinese.

“Per noi Confcommercio rappresenta una casa in cui confrontarci con altri imprenditori e partecipare realmente alla vita economica di Genova − dichiara la coordinatrice, Luciana Hu − siamo giovani imprenditori che lavorano e investono qui e vogliamo contribuire alla crescita della città. Allo stesso tempo abbiamo rapporti molto forti con imprenditori e realtà economiche di altre città italiane e internazionali: riuscire a mettere in relazione questi mondi può creare nuove opportunità anche per il territorio genovese”.

Ed è proprio sul fronte delle relazioni internazionali che il Coordinamento è già pronto a muovere i primi passi. Nei prossimi giorni Genova accoglierà infatti una delegazione proveniente da Hong Kong composta da 38 imprenditori che arriverà in città in concomitanza con il Salone Nautico Internazionale di Genova. La visita rappresenterà un’importante occasione per conoscere da vicino la città, il suo sistema economico e commerciale, incontrare il mondo imprenditoriale locale e approfondire possibili opportunità di investimento, collaborazione e sviluppo di nuovi progetti.

“Il Salone Nautico rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per Genova − aggiunge la vice coordinatrice, Wen Wen Fan − portare in città imprenditori interessati a conoscere meglio le opportunità offerte dal territorio significa creare occasioni concrete di incontro e di business. Vogliamo che il coordinamento possa diventare anche un ponte: non soltanto tra gli imprenditori cinesi e Confcommercio ma tra Genova e nuovi interlocutori economici”.

La nascita del coordinamento in seno a Confcommercio Genova segna quindi l’avvio di un progetto che guarda oltre la sola rappresentanza associativa: integrazione delle imprese, partecipazione alla vita economica cittadina, formazione, servizi, creazione di nuove relazioni commerciali e capacità di attrarre sul territorio nuovi interlocutori e investimenti.