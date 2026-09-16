Informatica forense, il 16 ottobre il decimo convegno nazionale: come la tecnologia sta cambiando l’investigazione

Genova. L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui vengono condotte le indagini. I deepfake mettono sempre più alla prova l’autenticità delle prove digitali. Blockchain, crittografia e nuove tecnologie investigative stanno ridefinendo il lavoro di magistrati, forze dell’ordine e consulenti tecnici. È in questo scenario che Genova ospiterà il principale appuntamento italiano dedicato alle investigazioni digitali e all’informatica forense.

Venerdì 16 ottobre 2026, nella prestigiosa cornice di Villa Giustiniani Cambiaso, si terrà il 10° Convegno Nazionale Onif – Osservatorio Nazionale Informatica Forense, evento di riferimento in Italia per la comunità della digital forensics, della cybersecurity e dell’informatica giuridica.

Giunto alla decima edizione, il Convegno Nazionale Onif rappresenta il più importante momento annuale di incontro e aggiornamento per chi opera nell’ambito delle prove digitali: magistrati, forze dell’ordine, avvocati, consulenti tecnici, ricercatori universitari, professionisti della cybersecurity e aziende leader del settore si confronteranno sulle evoluzioni tecnologiche che stanno cambiando il panorama investigativo e giudiziario.

L’evento è patrocinato da Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova e dai principali ordini professionali del territorio, tra cui l’Ordine degli Avvocati di Genova, la Camera Penale Ligure, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Genova e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, recentemente al centro dell’attualità nazionale per la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso promosso dall’Ordine sull’adeguamento dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU), riaprendo il dibattito sul riconoscimento del ruolo e della valorizzazione degli ausiliari della giustizia.

L’edizione 2026 riunirà a Genova magistrati, forze dell’ordine, avvocati, consulenti tecnici, ricercatori universitari, professionisti della cybersecurity, aziende leader del settore e rappresentanti delle istituzioni, con presenze provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando la dimensione nazionale e internazionale dell’iniziativa.

Dal primo Convegno Nazionale a oggi, Onif ha accompagnato l’evoluzione dell’informatica forense italiana, promuovendo il confronto scientifico, la diffusione di metodologie condivise e la crescita della cultura delle evidenze digitali.

L’Osservatorio Nazionale Informatica Forense nasce infatti con l’obiettivo di promuovere competenze tecniche e procedure affidabili per l’identificazione, l’acquisizione, la conservazione, l’analisi e la presentazione delle prove digitali nel rispetto delle normative e degli standard scientifici, favorendo il dialogo tra professionisti, istituzioni, università e aziende del settore.

Un programma dedicato alle nuove frontiere delle prove digitali

Il programma scientifico della giornata affronterà alcuni dei temi più attuali e strategici delle investigazioni digitali, con relatori italiani e internazionali provenienti da istituzioni, università e aziende leader della digital forensics e della cybersecurity.

Tra i principali temi in programma:

Intelligenza artificiale applicata alla digital forensics e all’analisi delle prove digitali.

Deepfake e tecnologie per il loro rilevamento.

OSINT potenziata dall’AI nelle attività investigative.

Blockchain investigation e analisi delle criptovalute.

Incident response e digital forensics nelle infrastrutture critiche energetiche e idriche.

Forensic voice comparison e metodologie open.

Smartwatch forensics e nuove evidenze digitali.

Digital forensics sulla scena del crimine e supporto ai first responder.

Interverranno, tra gli altri, esperti di Passware, Social Links, Amped Software, Cellebrite, Netskope, Securcube, Compelson, Magnet Forensics, MG Extreme e numerosi professionisti della comunità forense nazionale.

“La decima edizione del convegno nazionale Onif rappresenta un momento importante non solo per la nostra associazione, ma per tutta la comunità dell’informatica forense italiana − racconta Mattia Epifani, presidente di Onif − le prove digitali sono oggi al centro di un numero crescente di indagini e procedimenti giudiziari e le tecnologie evolvono con una velocità senza precedenti. Intelligenza artificiale, deepfake, dispositivi mobili, blockchain e nuove fonti di prova stanno cambiando profondamente il lavoro degli investigatori e dei consulenti tecnici. Per affrontare queste sfide servono competenze, metodo scientifico e collaborazione tra istituzioni, università, professionisti e industria. Onif continua a essere il luogo in cui queste competenze si incontrano per costruire standard, condividere conoscenza e preparare il prossimo capitolo dell’informatica forense in Italia”.

Genova, crocevia italiano di cybersecurity e innovazione

La scelta di Genova come sede della decima edizione non è casuale. Negli ultimi anni il capoluogo ligure si è affermato come uno dei principali poli italiani dedicati alla cybersecurity, alla ricerca universitaria e all’innovazione tecnologica, grazie alla presenza di istituzioni, centri di ricerca e competenze riconosciute a livello nazionale.

Il Convegno Onif si inserisce in questo ecosistema come occasione di confronto tra pubblico e privato su temi che hanno un impatto concreto sulla giustizia, sulla sicurezza delle imprese e sulla tutela delle infrastrutture critiche.

Maggiori informazioni sul sito dedicato.