Controlli antidroga della polizia di Stato in Darsena e a Pré, 40 identificati ma nessun arresto o denuncia

Genova. La polizia di Stato di Genova nella mattinata di mercoledì 2 settembre, a partire dalle 6, ha svolto nella zona della Darsena di Genova e di via Pré una serie di controlli coordinati dal dirigente del Commissariato Prè e che hanno visto l’impiego di equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, di unità cinofile antidroga e della Polfer.

L’obiettivo del servizio prevenire e perseguire i fenomeni di illegalità e contrastare l’immigrazione irregolare. I controlli hanno riguardato la zona della Commenda, Prè e Darsena, in particolare nei pressi della stazione della metropolitana, oggetto di diverse segnalazioni.

I controlli sono proseguiti in via Gramsci e nella zona dell’ex Ghetto, compreso Vico degli Zerbini, Piazzetta Fregoso, Vico Untoria e nelle vie limitrofe a Via del Campo.

In Calata Simone Vignoso, Andalò Di Negro, Ansaldo De Mari, Gadda, Dinegro, Molo Vecchio ed in Calata Mandraccio sono stati effettuati controlli finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, anche tra le reti e le attrezzature dei pescatori. Le verifiche hanno dato esito negativo.

Durante l’attività, in vico Largo, sono stati controllati una decina di cittadini stranieri, di cui sei accompagnati in questura per l’identificazione. Un 32enne senegalese e risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova e per questo segnalato all’autorità giudiziaria.

Complessivamente sono state identificate 40 persone. I servizi proseguiranno nel centro storico e nelle altre delegazioni cittadine.