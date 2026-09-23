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Meglio prevenire

Container a rischio incendio messo in sicurezza dai vigili del fuoco

Un container presente al Psa di Prà, trasportante una sostanza altamente infiammabile, aveva una perdita dalla valvola inferiore da cui fuoriusciva liquido

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Genova. Ieri pomeriggio, 22 settembre, i vigili del fuoco hanno prestato assistenza a una ditta specializzata in riparazioni d’urgenza di container trasportanti materiali pericolosi.

Un container presente al Psa di Prà, trasportante una sostanza altamente infiammabile, aveva una perdita dalla valvola inferiore da cui fuoriusciva liquido.

Grazie ad una gru il container cisterna è stato sollevato e inclinato per permettere la sostituzione della valvola. I vigili del fuoco del nucleo Nbcr, hanno provveduto a garantire la sicurezza, approntando una linea anticendio pronta con liquido schiumogeno per liquidi infiammabili.

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la valvola
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