Confindustria Genova, Marcello Bertocchi è il nuovo direttore generale

Genova. Questa mattina, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Genova ha deliberato la nomina di Marcello Bertocchi quale nuovo Direttore Generale dell’Associazione, a decorrere dal prossimo 1° ottobre. Il Consiglio, inoltre, su indicazione del nuovo Direttore, ha confermato (sempre a decorrere dal 1° ottobre) l’incarico di Vice Direttrice a Piera Ponta.

Marcello Bertocchi, già Vice Direttore, succede nella carica a Guido Conforti, che il 30 settembre, dopo oltre 40 anni, conclude il suo rapporto di lavoro con Confindustria Genova.

A nome di tutti gli Associati, il Presidente Fabrizio Ferrari e i Consiglieri hanno ringraziato Guido Conforti per la professionalità e per la dedizione con cui ha guidato Confindustria Genova in tutti questi anni e hanno rivolto un augurio di buon lavoro a Marcello Bertocchi e a Piera Ponta.