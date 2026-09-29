Cadavere ritrovato nel bosco a Ronco Scrivia: sarebbe un operaio 22enne di Reggio Emilia, a giorni l’esito del Dna

Genova. Per la certezza si attendono gli esiti del Dna, che arriveranno a breve, ma gli inquirenti genovesi sono convinti che il corpo ritrovato il 9 settembre in un bosco in località Tana d’Orso a Ronco Scrivia sia quello di Kante Jean Amadou Dia, operaio senegalese 22enne, scomparso da Reggio Emilia a fine maggio. Il giovane aveva detto ai famigliari a fine maggio che si doveva trasferire a Piacenza perché aveva trovato un lavoro. Ma da quel momento non lo avevano più sentito.

I carabinieri, sul delega del pm Enrico Poletti, hanno prelevato il Dna ai famigliari, assistiti dall’avvocata Barbara Iannuncelli dell’associazione Penelope. “Il ragazzo aveva spiegato di aver trovato lavoro – spiega la legale – e i genitori quando non ha risposto al telefono non hanno insistito perché non volevano pressarlo e pensavano che dovesse ambientarsi un po’. Poi non riuscendo più a sentirlo al telefono il 7 luglio hanno sporto denuncia di scomparsa. Ancora non capiscono come potesse trovarsi in quel luogo ma prima di tutto ora attendono l’esito della comparazione”.

Kante Jean Amadou Dia

La procura di Genova al momento ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. Accanto al corpo, che in base ai riscontri del medico legale si trovava lì da almeno tre settimane ma non più di due mesi, erano state ritrovate delle bottiglie di alcolici e psicofarmaci.

Apparentemente non ci sarebbero elementi che possano far pensare a una morte violenta, ma le indagini sono in corso a partire dall’analisi del telefono del giovane che è stato sequestrato per capire con chi abbia avuto gli ultimi contatti. Il giovane in passato era stato seguito dal centro di salute mentale. Quello che ora cercheranno di capire è se sia stata proprio l’assunzione dei farmaci a provocarne la morte magari per un’overdose o se ci possano essere altre ipotesi.