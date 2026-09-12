Commette un furto e ne tenta un altro, arrestato un 22enne a Pontedecimo

Genova. La polizia ha arrestato e denunciato un cittadino tunisino di 22 anni, indiziato di essere il responsabile di un furto e di un tentato furto avvenuti nella mattinata di ieri nel quartiere di Pontedecimo.

Intorno alle ore 15, una pattuglia è intervenuta in via Isocorte, a seguito della segnalazione di un residente che aveva notato un giovane all’interno del proprio giardino, intento a rovistare tra alcuni attrezzi.

Alla vista del proprietario, il giovane si è dato alla fuga. Gli agenti del commissariato di Cornigliano, intervenuti sul posto, hanno effettuato un controllo della zona, riuscendo poco dopo a rintracciare e fermare il 22enne.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una tessera carburante del valore di circa 2mila euro, intestata a una ditta di trasporti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito agli operatori di collegare il giovane anche a un precedente episodio avvenuto nella stessa mattinata. Intorno alle ore 14, infatti, un soggetto, la cui descrizione risultava compatibile con quella del 22enne fermato, si era introdotto all’interno di una ditta sempre in via Isocorte, tentando di impossessarsi di alcuni mezzi da lavoro.

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto il giovane, che durante il tentativo di impossessarsi dei mezzi avrebbe anche provocato dei danni, urtando tra loro alcuni veicoli, prima di allontanarsi portando con sé la tessera carburante successivamente rinvenuta in suo possesso.

Il 22enne, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.