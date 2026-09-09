Coda di 4 km sulla A12 tra Lavagna e Rapallo per ripristino guard rail dopo un incidente

Rapallo. Mattinata difficile per chi percorre l’Autostrada A12 in Liguria. A causa di un incidente stradale, per fortuna non grave, che ha coinvolto un mezzo pesante, si registrano alle 11 di questa mattina, ancora 4 km di coda a causa di un restringimento di corsia necessario.
Secondo quanto riferisce la polizia stradale, il mezzo è stato rimosso, ma si viaggia comunque a una corsia a causa dell’intervento urgente per ripristinare il guard rail danneggiato dall’urto.
Per cui la coda è destinata a non essere ancora smaltita. A complicare le cose anche la pioggia, che sta cadendo con particolare intensità sul Levante genovese.