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Coda di 4 km sulla A12 tra Lavagna e Rapallo per ripristino guard rail dopo un incidente

Secondo quanto riferisce la polizia stradale, il mezzo è stato rimosso, ma si viaggia comunque a una corsia

coda autostrada A12

Rapallo. Mattinata difficile per chi percorre l’Autostrada A12 in Liguria. A causa di un incidente stradale, per fortuna non grave, che ha coinvolto un mezzo pesante, si registrano alle 11 di questa mattina, ancora 4 km di coda a causa di un restringimento di corsia necessario.

Secondo quanto riferisce la polizia stradale, il mezzo è stato rimosso, ma si viaggia comunque a una corsia a causa dell’intervento urgente per ripristinare il guard rail danneggiato dall’urto.

Per cui la coda è destinata a non essere ancora smaltita. A complicare le cose anche la pioggia, che sta cadendo con particolare intensità sul Levante genovese.

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