CNA Genova celebra Vialli e Signorini: torna “I Due Capitani”

Genova. Torna “I Due Capitani”, l’evento benefico organizzato da CNA Genova ed ECIPA dedicato alla memoria di Gianluca Vialli e Gianluca Signorini, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre al Golf Club Colline del Gavi di Tassarolo, in provincia di Alessandria. Una due giorni che unisce sport, imprese artigiane e solidarietà nel ricordo degli indimenticabili capitani di Sampdoria e Genoa, due grandi protagonisti del calcio italiano accomunati fuori dal campo dai valori di lealtà, amicizia, coraggio e rispetto, ma anche da una prematura scomparsa. Obiettivo della manifestazione anche quest’anno è la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro il tumore al pancreas e la SLA, le due malattie che hanno causato rispettivamente la morte di Vialli e Signorini.

“Da alcuni anni ECIPA, il nostro ente di formazione, ha scelto di legare una propria iniziativa alla beneficenza: un percorso iniziato in occasione del suo ventesimo anniversario e che abbiamo poi deciso di trasformare in un appuntamento annuale – spiega Barbara Banchero, segretario generale di CNA Liguria e CNA Genova –. Dallo scorso anno questo appuntamento ha preso il nome de ‘I Due Capitani’ e oggi siamo felici di presentarne una seconda edizione rinnovata, che può contare anche su nuovi partner istituzionali che hanno creduto in questo progetto e nell’idea di uno sport capace di unire e di tenere vivi i valori incarnati da Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. Domenica avremo la gara benefica di footgolf, mentre lunedì l’appuntamento con il golf è già sold out. Quest’anno abbiamo scelto il Golf Club Colline del Gavi e voglio ringraziare il circolo per la grandissima sensibilità dimostrata: fin dall’inizio ha compreso la natura benefica dell’iniziativa, lavorando con noi sui costi e coinvolgendo i propri soci per permetterci di raccogliere e devolvere alle associazioni destinatarie la cifra più alta possibile”.

La seconda edizione consolida così un progetto nato per trasformare il ricordo dei due campioni in un gesto concreto. Lo scorso anno la manifestazione, ospitata al Golf Club Sant’Anna di Lerca, aveva raccolto sportivi, ex calciatori, appassionati, imprese e istituzioni, destinando i fondi raccolti alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus e all’Associazione Nastro Viola.

Nel 2026 le realtà destinatarie della raccolta fondi saranno le stesse, ma rispetto alla precedente edizione saranno coinvolte anche Genoa e Sampdoria, insieme alle istituzioni locali e a Fondazione Carige, che sosterrà concretamente l’iniziativa.

Resta centrale lo spirito che ha dato vita al Memorial: utilizzare lo sport come strumento di coesione e solidarietà, facendo incontrare mondi diversi intorno a due figure che hanno segnato profondamente la storia calcistica genovese e italiana.

A confermare il valore dell’iniziativa è anche quest’anno il patrocinio di Regione Liguria, che accompagna la seconda edizione de “I Due Capitani”. “Regione Liguria è orgogliosa di accompagnare anche questa seconda edizione de ‘I Due Capitani’, un’iniziativa che riesce a unire in modo autentico sport, solidarietà, artigianato e territorio – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Il ricordo di Gianluca Vialli e Gianluca Signorini appartiene profondamente alla storia sportiva della nostra regione e continua a parlare a generazioni diverse attraverso valori come il rispetto, la lealtà e la capacità di affrontare le difficoltà con coraggio. Ancora una volta, però, il loro ricordo non rimane soltanto memoria: attraverso il coinvolgimento di sportivi, imprese, istituzioni e cittadini si trasforma in un aiuto concreto alla ricerca e a chi ogni giorno è impegnato nella lotta contro malattie importanti come la SLA e il tumore al pancreas. È questo il significato più bello di una manifestazione come ‘I Due Capitani’: fare dello sport uno strumento per stare insieme e, allo stesso tempo, per fare del bene”.

“L’artigianato ligure contribuisce ogni giorno a dare identità ai nostri territori e iniziative come questa dimostrano l’attenzione di questo settore alla vita della nostra comunità – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un impegno che si rinnova nel ricordo di due grandi protagonisti dello sport ligure e italiano, come Gianluca Vialli e Gianluca Signorini, che, a prescindere dalla fede calcistica, sono stati esempi dentro e fuori dal campo di lealtà, rispetto e coraggio. Valori che oggi continuano a unire il nostro territorio e a trasformare il loro ricordo in un aiuto concreto alla ricerca”.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta il campo da gioco, ma con una finalità che va ben oltre il risultato sportivo. Domenica 20 settembre sarà dedicata al footgolf, disciplina capace di mettere insieme calcio e golf e di coinvolgere sportivi, ex atleti e appassionati in una competizione all’insegna della solidarietà e del divertimento. Sempre domenica 20 settembre sarà organizzata la cena di gala con lotteria di solidarietà e poi lunedì 21 settembre sarà invece protagonista il golf, con un appuntamento Pro-am che ha già raggiunto il sold out.

Accanto alla componente sportiva resta centrale anche il coinvolgimento delle imprese artigiane di CNA Genova, che con il proprio lavoro, la propria competenza e creatività contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa. Un legame tra solidarietà e tessuto produttivo che rappresenta fin dall’inizio uno degli elementi caratterizzanti del progetto.

Alla manifestazione conferma la propria vicinanza istituzionale anche il Comune di Genova, nel segno del legame che Vialli e Signorini continuano ad avere con la città e con le due tifoserie genovesi. Già dalla prima edizione “I Due Capitani” ha voluto dimostrare come due storie calcistiche diverse e due tifoserie tradizionalmente rivali possano ritrovarsi insieme attorno ai valori dello sport e della solidarietà.

“L’evento ‘I Due Capitani’ ha un valore particolare per Genova, perché richiama il ricordo di Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, due uomini che hanno lasciato alla città molto più di una storia sportiva – dichiara il consigliere comunale delegato alla Tutela e sviluppo delle vallate, Enrico Vassallo -. Il loro esempio, il modo in cui hanno vissuto il calcio e affrontato la malattia, è rimasto nel cuore di tanti genovesi. Questa manifestazione raccoglie quel patrimonio di affetto e lo trasforma in solidarietà, beneficenza e sostegno alla ricerca. È questo che le dà un significato così forte. Per questo rivolgo un ringraziamento sincero a CNA Genova, ECIPA, e a tutti coloro che continuano a far vivere questa iniziativa”.

A sostenere “I Due Capitani” a livello istituzionale c’è anche il patrocinio della Camera di Commercio di Genova, che già nella prima edizione aveva accompagnato CNA Genova ed ECIPA nella realizzazione del progetto.

il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio -. In questa manifestazione trova spazio anche il valore delle nostre imprese artigiane, che con competenza e creatività danno il proprio contributo concreto alla causa. Sport, solidarietà e mondo produttivo si intrecciano qui in un progetto che merita tutto il nostro sostegno. “‘I Due Capitani’ è un’iniziativa meritoria di CNA Genova, che la Camera di Commercio di Genova è lieta di sostenere per il secondo anno. Un evento che tiene vivo il ricordo di Gianluca Vialli e Gianluca Signorini, due campioni che hanno saputo essere grandi non solo in campo ma soprattutto nella vita, incarnando valori di lealtà, coraggio e umanità che continuano a ispirarci – sottolinea-. In questa manifestazione trova spazio anche il valore delle nostre imprese artigiane, che con competenza e creatività danno il proprio contributo concreto alla causa. Sport, solidarietà e mondo produttivo si intrecciano qui in un progetto che merita tutto il nostro sostegno. Dopo il debutto del 2025, la scelta di portare la manifestazione al Golf Club Colline del Gavi di Tassarolo rappresenta dunque un ulteriore passo nella crescita del Memorial, mantenendo intatto il suo obiettivo: ricordare Vialli e Signorini non soltanto attraverso ciò che hanno rappresentato sui campi da calcio, ma soprattutto attraverso i valori che hanno saputo trasmettere. Il ricavato dell’iniziativa permetterà di dare concretezza a questo messaggio sostenendo chi ogni giorno lavora nella ricerca e nell’assistenza contro le malattie che hanno prematuramente portato via i due campioni. “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare ‘I Due Capitani’, un evento che unisce sport, condivisione e solidarietà, valori nei quali il nostro Circolo si riconosce pienamente – spiega il direttore del Golf Colline del Gavi, Flavio Siccardi -. Da sempre siamo sensibili alle iniziative benefiche legate allo sport: ogni anno ospitiamo oltre 20 gare a scopo solidale e nel solo 2025 abbiamo contribuito a raccogliere più di 20 mila euro. Ringraziamo CNA per averci coinvolto in un appuntamento così importante, che porterà sul nostro campo oltre 400 giocatori tra golf e footgolf. Ci auguriamo che queste due giornate possano dare un contributo concreto alla raccolta fondi e alla finalità benefica dell’iniziativa”.