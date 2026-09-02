Il Club Amici del Cinema di Sampierdarena ha vinto il Premio Internazionale Carlo Lizzani

Genova. Il Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena vince la 12ª edizione del Premio Internazionale Carlo Lizzani.

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia giovedì 10 settembre alle ore 10 presso l’Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior.

Composto da Flaminia Lizzani, Francesco Lizzani e Francesco Ranieri Martinotti, presidente di Anac, il Comitato del Premio Lizzani ha deciso di consegnare il prestigioso riconoscimento al cineclub genovese con la seguente motivazione: Per la straordinaria capacità di coniugare, da oltre cinquant’anni, una programmazione cinematografica d’essai di altissimo livello con una costante attività culturale e sociale. In un quartiere complesso come Sampierdarena, la Sala Don Bosco rappresenta un autentico presidio culturale, capace di creare comunità, promuovere il cinema di qualità e formare nuovi pubblici.

Nato per premiare gli esercenti più coraggiosi e capaci di investire nel futuro della sala e nella diffusione del cinema di qualità, il Premio Internazionale Carlo Lizzani è un riconoscimento collaterale della Mostra del Cinema di Venezia promosso dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac) con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (MiC) e di Aut – Autori, in collaborazione con Fice, Anec e Acec.

Il presidente del cineclub Giancarlo Giraud, che a Venezia ritirerà il Premio come “miglior esercente italiano” insieme a Giuseppe Gambina del Cinema Lumière di Ragusa, dice: “L’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento nel contesto della Mostra del Cinema mi rende particolarmente felice per tanti motivi, anche di carattere personale, alcuni legati proprio alla figura di Carlo Lizzani: la mia prima partecipazione a Venezia del 1979 coincise con il primo anno della sua direzione e ancora la visione del suo documentario su Zavattini nel 2003, sempre a Venezia, mi ispirò la cura di una pubblicazione dedicata al rapporto tra Za e i giovani e poi non dimentichiamo che il suo primo film Achtung! Banditi! del 1951 è girato nel Ponente di Genova, non molto distante da Sampierdarena e dal Club Amici del Cinema”.

Giovedì 10 settembre il riconoscimento sarà consegnato anche a Ronald Chammah per l’Écoles Cinéma Club di Parigi (Miglior esercente europeo) e a Gianluca Farinelli per il Cinema Modernissimo di Bologna (Premio Speciale esercente italiano). Interverranno alla cerimonia anche Flaminia Lizzani (membro del Comitato del Premio Lizzani) e Francesco Ranieri Martinotti (presidente Anac).