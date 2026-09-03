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Il premio

Club Amici del cinema, l’assessore Montanari: “Premio Lizzani prestigioso riconoscimento”

"La storia del Club dimostra quanto la cultura possa contribuire concretamente alla vitalità e alla crescita di un territorio"

giacomo montanari
Genova. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al Club Amici del Cinema di Sampierdarena per il prestigioso riconoscimento, il premio internazionale Carlo Lizzani, che è stato loro conferito per oltre cinquant’anni di passione, competenza e impegno culturale. Portare avanti con continuità un’esperienza di cinema d’essai in un quartiere complesso come Sampierdarena significa aver saputo trasformare una sala cinematografica in un vero e proprio presidio culturale e sociale, capace di creare comunità, confronto e occasioni di partecipazione”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari.
“La storia del Club – continua Montanari – dimostra quanto la cultura possa contribuire concretamente alla vitalità e alla crescita di un territorio. Questo premio rende merito a chi, per più di mezzo secolo, ha creduto nel cinema come strumento di incontro, libertà e apertura verso il mondo”.
“Esprimiamo le più sentite congratulazioni al Club Amici del Cinema di Sampierdarena, con cui da anni abbiamo una proficua e costante collaborazione per il prestigioso riconoscimento del Premio Carlo Lizzani ricevuto a Venezia – conclude il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – ​Desidero ringraziare di cuore Giancarlo Giraud, tutti i soci e i volontari per lo straordinario e incessante lavoro che svolgono ogni giorno per il nostro territorio. Il Club Amici del Cinema non è solo un presidio culturale e sociale fondamentale per i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro, ma rappresenta da sempre un valore inestimabile per tutto il Municipio e per l’intera città di Genova”.
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