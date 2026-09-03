Club Amici del cinema, l’assessore Montanari: “Premio Lizzani prestigioso riconoscimento”

Genova. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al Club Amici del Cinema di Sampierdarena per il prestigioso riconoscimento, il premio internazionale Carlo Lizzani, che è stato loro conferito per oltre cinquant’anni di passione, competenza e impegno culturale. Portare avanti con continuità un’esperienza di cinema d’essai in un quartiere complesso come Sampierdarena significa aver saputo trasformare una sala cinematografica in un vero e proprio presidio culturale e sociale, capace di creare comunità, confronto e occasioni di partecipazione”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari.

“La storia del Club – continua Montanari – dimostra quanto la cultura possa contribuire concretamente alla vitalità e alla crescita di un territorio. Questo premio rende merito a chi, per più di mezzo secolo, ha creduto nel cinema come strumento di incontro, libertà e apertura verso il mondo”.

“Esprimiamo le più sentite congratulazioni al Club Amici del Cinema di Sampierdarena, con cui da anni abbiamo una proficua e costante collaborazione per il prestigioso riconoscimento del Premio Carlo Lizzani ricevuto a Venezia – conclude il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – ​Desidero ringraziare di cuore Giancarlo Giraud, tutti i soci e i volontari per lo straordinario e incessante lavoro che svolgono ogni giorno per il nostro territorio. Il Club Amici del Cinema non è solo un presidio culturale e sociale fondamentale per i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro, ma rappresenta da sempre un valore inestimabile per tutto il Municipio e per l’intera città di Genova”.